Her er Papes løn

Efter at have holdt mund med sit formandshonorar fortæller Søren Pape Poulsen nu, hvad han tjener oven i folketingslønnen

Søren Pape Poulsen får 600.000 kroner om året for at være formand for de konservative.

Det fortæller han nu til Journalisten efter flere ugers tavshed om sin formandsløn, som Ekstra Bladet har beskrevet.

- Jeg får et formandshonorar på 50.000 kroner om måneden. Det ligger lidt under niveauet hos Socialdemokratiet og Venstre, fortæller han på spørgsmålet om, hvad han tjener.

Beløbet kommer oven i folketingslønnen på ca. 718.000 kroner og udbetales kun, hvis han ikke er minister eller får eftervederlag.

Søren Pape Poulsen er dermed blandt de partiformænd, der får den største formandshyre.

Den konservative formænd har ikke villet fortælle til Ekstra Bladets journalister, hvad han tjener, da Ekstra Bladets chefredaktør har indgået en aftale med JP/Politikens Hus' ledelse om ikke at røbe sin løn.

- Jeg skal ikke blande mig i Ekstra Bladets interne håndtering. Derfor er det vigtigt for mig at sige, at det er den ansvarshavende chefredaktør og mediet Ekstra Bladet, som jeg synes udviser dobbeltmoral. Det er jo ikke den enkelte journalist, jeg er efter her. Og jeg kan ikke vurdere, hvad den enkelte journalist skal. Det er mediet Ekstra Bladet, som jeg synes er meget dobbeltmoralske. Den enkelte journalist på den politiske redaktion gør, hvad de nok skal, og hvad der forventes af dem for at lave historien, siger han til Ekstra Bladet

Den nyudnævnte chefredaktør på Ekstra Bladet, Knud Brix, vil ikke uddybe sin løn, men den er lukrativ, siger han. Brix erkender, det er hyklerisk at forlange, at magthavere skal kigges efter i sømmene, når han ikke selv vil gå ind i det, men det er en del af kontrakten, lyder det Knud Brix har indgået en aftale om ikke at røbe sin løn, fortæller han.

Den første af slagsen

Ekstra Bladet har talt med en række kilder tæt på Det Konservative Folkeparti, som oplyser, at Søren Pape Poulsen selv bragte et ønske om et formandshonorar på banen, efter han blev valgt som formand i 2014 og stoppede som borgmester i Viborg.

Det vakte ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke udelt begejstring i den konservative partitop, at Pape dengang ville have penge fra partiet. Traditionen hos de konservative er nemlig, at formanden ikke får særskilt løn fra partiet.

Dette bekræftes af Søren Pape Poulsens forgænger på formandsposten:

- Nej, jeg fik intet honorar som formand for Det Konservative Folkeparti, siger Lars Barfoed, der i dag driver et lobbyist-bureau, til Ekstra Bladet.

Heller ikke Lene Espersen eller Bendt Bendtsen fik nogen særlig løn som partiformænd.

I Ekstra Bladets gennemgang kan du se, hvad de øvrige partiformænd tjener: