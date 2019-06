Her er Pia Kjærsgaards afløser

Henrik Dam Kristensen (S) bliver ny formand for Folketinget. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Mette Frederiksen fået bred opbakning til S-veteranen fra partierne

Ekstra Bladet kan nu erfare, at Socialdemokratiet indstiller Henrik Dam Kristensen som kandidat til posten som Folketingets formand.

Dermed står han til at overtage jobbet fra Pia Kjærsgaard.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger tegner der sig et solidt flertal bag Henrik Dam Kristensen. Han er den eneste kandidat til jobbet.

Der har længe været tavshed fra Mette Frederiksen om, hvem der skulle have den prestigefulde stilling. Ekstra Bladet forsøgte onsdag aften at få en kommentar fra Frederiksen, men hun ville ikke udtale sig om sagen.

Valget af Henrik Dam Kristensen kommer ikke som den store overraskelse, da han siden folketingsvalget er blevet nævnt som en af favoritterne til posten, og så sent som i går pegede formand for SF, Pia Olsen Dyhr, på S-veteranen.

- Hvis Henrik Dam Kristensen bliver Socialdemokratiets bud på en ny formand for Folketinget, så vil SF synes, at det er en fantastisk god idé, og det vil vi gerne bakke op om, lød det således onsdag fra Pia Olsen Dyhr.

Henrik Dam Kristensen har været medlem af Folketingets Præsidium siden februar 2016.

Han har erfaring som minister fra en række forskellige ministerier. Derfor kan det også være, at han bliver hentet ind på ministerholdet i den S-regering, som S-formand Mette Frederiksen i øjeblikket forsøger at finde flertal for.

Selv har Henrik Dam Kristensen afvist at kommentere sagen.