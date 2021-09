Her er rebellerne: De vil af med Tulle

De vil have formand-Pia

Her er DF'erne, som gerne vil have Kristian Thulesen Dahl smidt på porten til fordel for Pia Kjærsgaard ifølge afsløringer i medierne eller egne kommentarer.

Organisationen

Formand DF-København - Jens Vornøe

Formand DF-Aarhus - Knud Mathiessen

Formand DF-Odense - Jens Grau

Formand DF-Aalborg - Hartvig Sørensen

Formand DF- Gentofte - Rita Rahbek

Formand DF-Furesø - Käthe Berg Søeballe

Formand DF-Fredericia - Palle Dahl

Formand DF-Gribskov - Michael Rerup

Politikere

Medlem af Borgerrepræsentationen i København - Finn Rudaizky

Kilder: Ekstra Bladet, Politiken og Berlingske