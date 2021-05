Her er regeringens aftale med 'semi-diktatur'

Regeringens vision om at behandle asylansøgere uden for Europa står i aftale, som to ministre har underskrevet med 'semi-diktaturet' Rwanda

Der er nu kommet detaljer frem om den hidtil hemmelige aftale, regeringen har indgået med Rwanda.

Regeringens vision om at behandle asylansøgere uden for Europa står således skrevet ind i den aftale, som de to ministre Mattias Tesfaye og Flemming Møller Mortensen har underskrevet med den afrikanske stat.

Det fremgår af aftaleteksten, som Udenrigsministeriet onsdag har fremlagt.

'Det er den danske regerings vision, at behandlingen af asylansøgere bør finde sted uden for EU med det formål at bryde den negative incitamentstruktur i det nuværende asylsystem' lyder det i aftalen.

Dermed kommer aftalen ind på regeringens prestigeprojekt om et modtagecenter til asylansøgere i udlandet.

Dog nævnes det ikke, hvorvidt Rwanda ønsker at lægge jord til sådant modtagecenter.

Desuden fremgår det af aftalen, at Danmark vil betale Rwanda for at udvikle landets asylsystem.

Stor hemmelighed

Aftalen har hidtil været omgærdet af stor hemmelighed.

Da Ekstra Bladet borede i sagen sidste uge, oplyste Udlændinge- og Integrationsministeriet blot, at der var indgået ikke 'forpligtende aftaler' om 'tættere asyl- og migrationssamarbejde og om øgede politiske konsultationer om udviklingssamarbejde'.

'Den dialog ønsker regeringen indtil videre at have med de pågældende lande i fortrolighed', skrev ministeriet i sit svar.

Forinden havde Rwandas udenrigsministerium lagt billeder af de danske ministres besøg på Twitter.

Nu har det danske udenrigsministerium så valgt at lægge aftalen frem.

99 pct af stemmerne

Det er ikke ligefrem en ukontroversiel samarbejdspartner, regeringen har fået sig i Rwanda.

Landets præsident igennem 20 år hedder Paul Kagame. Han opnåede ved senest valg i 2017 utrolige 99 procent af stemmerne.

Stemmetal som ville gøre selv Putin, Erdogan og verdens øvrige jernmænd grønne af misundelse.

Smides bag tremmer

Human Right Watch fastslår da også, at Rwanda er et land, hvor politiske modstandere rask væk smides bag tremmer.

'Vilkårlige tilbageholdelser, mishandling og tortur i officielle og uofficielle fængsler fortsætter. Fair retssager bliver rutinemæssigt afvist i mange følsomme politiske sager, hvor sikkerhedsrelaterede anklager ofte bruges til at retsforfølge fremtrædende regeringskritikere,' lyder det i organisationens årsrapport for 2020.

Problematisk

Simon Turner, der er lektor på Saxo-Instituttet på Københavns Universitet, har forsket I Rwanda. Han kalder Rwanda et 'semi-diktatur'.

- Rwanda er problematisk på mange måder. Det kan kaldes et semi-diktatur, for officielt er der demokrati, men oppositionen har ikke rigtig nogen mulighed for at ytre sig. De trækker hele tiden folkemords-kortet. Hvis man kritiserer regeringen, bliver man beskyldt for at være en, der benægter folkemordet. De kører en ret hård linje på det område.

- Der har også været historier om folk, der er forsvundet. Det er folk, der er flygtet fra landet og som så har været ude for ’uheld’ steder som Sydafrika og Storbritannien, forklarede Simon Turner i sidste uge til Ekstra Bladet.