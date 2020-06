Her er 'sommerpakken': Gratis færge og højere sommerhus-fradrag

Regeringen og et stort flertal i Folketinget er blevet enige om at afsætte 700 millioner kroner til en sommerpakke med rabatter på oplevelser over den danske sommer

Det skal være attraktivt at holde ferie i Danmark.

Derfor er regeringen og et stort flertal i Folketinget blevet enige om at afsætte 700 millioner kroner til en sommerpakke med rabatter på oplevelser over sommeren.

Heriblandt er højere sommerhus fradrag, gratis færge og flere tilbud til unge og ældre.

Det fortæller erhvervsminister Simon Kollerup (S) på et pressemøde fredag eftermiddag.

- I år skal vi på opdagelse i Danmark. Sådan kan vi få en god sommer og holde gang i hjulene på samme tid, lyder det fra ministeren.

Kollerup forklarer, at den halve pris på kulturaktiviteter eksempelvis kan være museer, spillesteder med siddende publikum, orkestre, teatre, revyer, cirkusser og zoologiske anlæg.

Derudover forhøjes bundfradraget ved udlejning af sommerhuse, hvor der sker indberetning, midlertidigt fra 41.800 kroner til 60.000 kroner i indkomståret 2020.

Her er initiativerne i sommerpakken: Gratis indenrigsfærger i juli for gående og cyklister

Tilskud til prisnedsættelse på færger til småøer, samt Fanø, Læsø, Ærø og Samsø i august og september

Reduktion af billetpriserne på færgefarten Ystad-Rønne i august og september

Rejsepas - 8 dages fri-rejse-billet med kollektiv transport. Der udbydes 50.000 billetter

1 mio. Orange billetter over Storebælt i skolernes sommerferie

Midlertidig forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhuse

Styrket indsats for genstart af turismen i Hovedstaden via Wonderful Copenhagen

Styrket indsats for genstart af turismen i kyst- og naturturismen via Dansk Kyst- og Naturturisme

Boost af Ø-passet og ø-turismen

Madkulturelle sommerevents og -oplevelser i hele landet

Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark

Flere forenings- og idrætsoplevelser for danskerne

Udvidelse af pulje til lokale idræts- og spejderforeninger

Rabat på billetter til kulturoplevelser

Aktivitetspulje til kulturelle aktiviteter

Sommeraktiviteter på højskoler

Gratis tilbud om lokale aktiviteter til ældre over 65 år

Dagsture til plejehjemsbeboere

Dagsture for beboere på socialpsykiatriske botilbud

Gratis handicaptransport i sommerferien

En million billige billetter

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

På Twitter skriver transportminister Benny Engelbrecht, at det vil være gratis at sejle med færgen som gående eller cyklist, og man kan købe billet til fri rejse med kollektiv trafik for 299 kroner.

Derudover vil DSB sætte en million ekstra billige Orange-billetter til salg.

Takket være en bred aftale i Folketinget kan du denne sommer, bl.a

Sejle gratis med færgen som gående eller cyklist

Købe billet til fri rejse med kollektiv trafik for 299,-

Sejle gratis med færgen som gående eller cyklist

Købe billet til fri rejse med kollektiv trafik for 299,-

Købe ekstra billige Orange billetter med DSB (max 99,- / 1 mio billetter)

Andre transportelementer i sommerpakken er to gratis ture med handicaptransport over sommeren, reducerede priser på Rønne-Ystad-færgebilletter, billigere færger til små øer i august og september og gratis for handicapbiler.