Her er sundhedsudspillet: Vil hæve aldersgrænsen for alkohol

Regeringen fremlægger i eftermiddag et nyt sundhedsudspil.

Nogle af forslagene er, at regeringen 'vil have som mål', at ingen født efter 2010 skal ryge eller bruge andre nikotinprodukter, og så skal aldersgrænsen for salg af al alkohol sættes op til 18 år.

Om tobak står der desuden, at det kan 'indebære, at der må tages markante midler i brug og om nødvendigt forbyde salg til 2010+ generationen ved at øge aldersgrænsen gradvist'.

Det viser udspillet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

20 nærhospitaler

Udspillet er opdelt i de to hovedpunkter 'Ny retning for forebyggelse' og 'Styrket kvalitet i det nære sundhedsvæsen'.

På tegnebrættet er også 20 nærhospitaler fordelt over hele landet.

'Regeringen (vil, red.) over de kommende år investere op til 4 milliarder kroner i bygninger, teknisk udstyr og medicinsk apparatur i de op til 20 nærhospitaler fordelt i alle regioner. Nærhospitaler skal bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne i områder, hvor der er langt til det nærmeste akutsygehus,' står der om de 20 nærhospitaler.

Regeringen vil desuden reservere et beløb i det økonomiske råderum svarende til det demografiske træk på sundhedsområdet i regionerne, som skal udmøntes til regionerne i kommende økonomiaftaler og finanslove, fremgår det af udspillet.

Styrket akutberedskab

Blandt andre initiativer vil regeringen også investere i kommunale akutfunktioner, så kommunerne bedre kan varetage 'akut opstået sygdom, forværring af sygdom eller andre mere komplekse pleje- og behandlingsbehov', står der.

Akutberedskabet skal desuden udstyres med 5-10 ekstra ambulancer, akutlægebiler eller akutbiler i de dele af landet, hvor behovet er størst.

Grundet coronavirussen og 'bemandingsmæssige udfordringer' er der opstået et større behandlingsefterslæb. På det område vil regeringen sikre 'nødvendige ressourcer til regionerne, så den ekstraordinære indsats med at afvikle behandlingsefterslæbet på det planlagte, ikke-tidskritiske område ikke går ud over andre områder og aktiviteter på sundhedsområdet i 2022,' lyder det.

Regeringen vil desuden omlægge dele af hoveduddannelsen i almen medicin, der skal bidrage med omtrent 290 uddannelseslæger om året, der bruger et halvt år mere i almen praksis. Det gør man, fordi en stor del af danskerne mangler eller har langt til en praktiserende læge.