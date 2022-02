Her er Tulles nye post

Kristian Thulesen Dahl skal være ny forsvarsordfører i DF, oplyser Søren Espersen. Messerschmidt bekræfter, at det er planen - omend det ikke har været oppe formelt

Før ordførerposterne i Dansk Folkeparti formelt er blevet fordelt, røber en af partiets veteraner, hvad Kristian Thulesen Dahl skal lave fremover.

Ifølge forsvarsordfører Søren Espersen skal den tidligere formand nemlig overtage hans post. Det fortæller Espersen til Jyllands-Posten.

- Jeg har aftalt med Kristian Thulesen Dahl i går, at han bliver forsvarsordfører, siger han til avisen og tilføjer, at han selv 'fortsætter som udenrigsordfører'.

- Det er jeg godt tilfreds med. Jeg vil gerne have Kristian med i forhandlinger om forsvarsforliget, siger Søren Espersen til Jyllands-Posten.

Partiformand Morten Messerschmidt skriver i en sms til Ekstra Bladet om Thulesen Dahls fremtid som forsvarsordfører:

'Det har ikke været formelt oppe endnu. Men ja, det er planen.'

Selv forholder Thulesen Dahl sig mere afventende:

'Mig bekendt er der ikke fordelt ordførerskaber. Der er fremsat ønsker, og så afventer vi, hvordan kabalen lægges'.

Søren Espersen fortsætter som udenrigsordfører i DF. Foto: Jens Dresling

Dermed er spillet om ordførerposterne i Dansk Folkeparti i fuld gang oven på et dramatisk gruppemøde tirsdag. På mødet blev partiets nye ledelse af folketingsgruppen udpeget. Vel at mærke blev Morten Messerschmidts indstilling nedstemt ad to omgange.

Således fortsætter Peter Skaarup som gruppeformand. Messerschmidt havde ellers peget på René Christensen.

Desuden fik Hans Kristian Skibby plads i gruppeledelsen. Det skete på bekostning af Messerschmidts allierede Dennis Flydtkjær.

