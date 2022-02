Her går det strålende: Bandlyser kritisk presse til Pia-fest

Pia Kjærsgaard langer ud efter dissidenter, men blev hyldet til reception renset for kritisk presse

Ætsende kritik, masseflugt fra livsværket og elendige meningsmålinger.

Der var masser at spørge Pia Kjærsgaard ind til, da der tirsdag blev holdt reception for hende i anledning af, at hun onsdag fylder 75 år.

Men der var ingen kære parti-mor, da Dansk Folkepartis stifter fejrede sin fødselsdag i Christiansborgs Fællessal:

Kritisk presse forbudt

Pressen måtte ikke stille kritiske spørgsmål til den monumentale krise, som partiet lige nu befinder sig i, mens Kjærsgaard lod sig fejre i parlamentets flotte Fællessal. Det havde partiets presseafdeling fra start gjort klart for de fremmødte journalister. På en dag, hvor fem partifæller har anklaget Kjærsgaard for overfusninger, råben af medarbejdere og generel upassende opførsel.

Ekstra Bladet forsøgte sig spagfærdigt med bløde spørgsmål om, hvorvidt det var en glædens dag, men det havde Kjærsgaard ikke lyst til at svare på.

Hun undveg hurtigt mikrofonen.

Og da Ekstra Bladet så spurgte til, om hun har råbt af den håndfuld partifæller, som mandag og tirsdag forlod partiet, så var bægret fuldt for fødselaren.

Pia Kjærsgaard havde på ingen måde lyst til at svare på de tidligere partifællers heftige kritik. Foto: Emil Agerskov

Pressechef Jesper Beinov - der i øvrigt også skifter job og forlader partiet - bad herefter høfligt Ekstra Bladet om at forføje sig fra festlighederne. Pressechefen understregede, at det ikke var en decideret udsmidning, men Ekstra Bladet måtte dog heller ikke blive, lød beskeden.

På grund af Christiansborgs regler for pressens arbejde må Ekstra Bladet ikke bringe lyd eller billede af bortvisningen. Det kan medføre karantæne.

Elefanten i salen

Pia Kjærsgaard forholdt sig dog selv til den åbenlyse elefant i Fællessalen.

- Jeg har oplevet svigt. Jeg har oplevet illoyalitet. Jeg har oplevet forsøg på karaktermord. Men det har jeg stået igennem.

- Og jeg kommer ikke til at svare på alle de angreb. Det siger jeg også til jer pressefolk: I kan godt glemme det i dag. I får ikke nogen kommentarer fra mig, lød det fra Kjærsgaard til spredt applaus fra salen.

I sin tale forholdt Pia Kjærsgaard sig også til anklagerne om dårligt arbejdsmiljø fra parti-afhopperne.

Men det var deres egen skyld, måtte salen forstå:

- Har man haft dårligt arbejdsmiljø det sidste stykke tid, så er man selv skyld i det, lød det fra partimoderen, der ‘godt vil afvise, at der er dårligt arbejdsmiljø i Dansk Folkeparti’

Dansk Folkeparti mistede mandag fire medlemmer, herunder sundhedsordfører Liselott Blixt og beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted. Til sammen har de fire medlemmer omkring 67 års parlamentarisk erfaring.

Og tirsdag meldte også gruppesekretær Hans Kristian Skibby sig ud. Også han henviste blandt andet til Pia Kjærsgaards opførsel.

