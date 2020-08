Her går LA-pressemøde helt galt

Liberal Alliances folketingsgruppe endte fredag med at udvandre fra deres eget pressemøde, fordi journalisterne ikke ville stille de spørgsmål, som trioen ønskede.

Partileder Alex Vanopslagh stod i midten, og han var flankeret af gruppeformand Ole Birk Olesen og folketingsmedlem Henrik Dahl.

De tog hul på pressemødet med at fortælle om et nyt pensionsudspil, men da tiden var kommet til spørgsmål, tog pressemødet en drejning.

Torsdag meddelte partilederen, at han har fundet sammen med Nana, som tidligere har været ansat i partiet. Efterfølgende har B.T. beskrevet, at han blandede sig, da daværende partisekretær Karsten Anker Petersen ville forhandle en fratrædelsesaftale med hende.

Og det var netop den del, som journalisterne ønskede formandens svar på.

Alex Vanopslagh forsøgte som den første at lukke de kritiske spørgsmål ned:

- Jeg tænker ikke, at mit kærlighedsliv skal være omdrejningspunkt for dette pressemøde. Jeg kan se, at I har fået det udlagt, som om partiet ville af med en medarbejder, og så går jeg ind og forhindrer det og blander mig i en fratrædelsesforhandling. Det er simpelthen ikke tilfældet. Det er korrekt, at jeg som leder af dette parti mener, at det ikke er en forbrydelse af blive forelsket. Det er heller ikke en forbrydelse at blive forelsket i mig. Vi skal ikke fyre medarbejdere for at have fundet kærligheden.

Andre spørgsmål?

- Men vi kan ikke bruge et pressemøde på at diskutere personalesager.

Men den bed journalisterne ikke på. Næste spørger lod forstå, at det handler om ledelse, og spurgte derefter: Er det god ledelse?

Gruppeformand Ole Birk Olesen kvitterede med det samme:

- Ja, det er god ledelse. Sagen blev overdraget til mig, og det er god ledelse, sagde han.

Efterfølgende forsøgte han igen at lukke snakken ned:

- Vi har ikke mere at sige.

Igen måtte politikerne se deres ønske forbigået. Alex Vanopslagh er af citeret for: 'Jeg var i mine følelsers vold. Tydeligvis.' Til det ville TV2-journalisten høre, om det skulle tolkes, som om partilederen havde begået en fejl. Det svarede han aldrig på. I stedet tog Ole Birk Olesen igen over:

- Der er jo også folk på TV2, der har fundet kærligheden på TV2. Tillykke med det. Jeg synes ikke, det kommer mig ved, hvordan det er blevet gjort på TV2, og jeg synes heller ikke, det kommer andre ved, hvad vi har gjort i LA.

Lige lidt hjalp det. Ole Birk Olesen spurgte, om der var nogen spørgsmål omkring politik. Ingen kvitterede, og det fik Ole Birk Olesen til at lukke pressemødet, mens Alex Vanopslagh og Henrik Dahl tøvende fulgte efter.

Vanopslagh reagerer på kæreste-sag