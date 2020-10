Her hæves skatten næste år: Se din kommune

15 af landets 98 kommuner hæver skatten til næste år, mens den sænkes i 21 kommuner. De øvrige kommuner holder den såkaldte udskrivningsprocent i ro.

Det skriver Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse, efter landets 98 kommuner har vedtaget deres budgetter for næste år.

De kommunale budgetter er lagt i henhold til den udligningsreform, som regeringen sammen med Venstre, Radikale, SF og Alternativet indgik tidligere i år.

Minister glæder sig

I pressemeddelelsen kalder Social- og indenrigsminister, Astrid Krag, det for rimeligt, ’at nogle kommuner med lave skatter sætter skatten op’ – og glæder sig over, at udligningsreformen har gjort det muligt for en række kommuner med de højeste skatter at sænke skatten.

Regeringen vil ifølge Astrid Krag søge politisk opbakning til at sænke den statslige bundskat med et beløb svarende til de cirka 126 millioner kroner, som de kommunale skatter stiger i 2021.

Men det ændrer altså ikke på, at borgerne i Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Vallensbæk kommer til at lægge væsentligt mere i statskassen til næste år - mens Vesthimmerland og Lolland sænker skatterne mest.

På kortet herunder kan du se skatteprocenten i hver enkelt kommune og hvilke kommuner, der har ændret i udskrivningsprocenten.