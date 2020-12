Her kan du hæve resten af feriepengene

Forår betyder flere feriepenge.

Det ligger fast, efter et flertal i Folketinget har aftalt at udbetale de resterende to uger af danskernes indefrosne feriepenge.

Partierne er således enige om, at udbetalingen finder sted i begyndelsen af marts 2021, fremgår det af aftaleteksten.

'Udbetalingen af de resterende feriemidler baseres på arbejdsgivers indberetninger, men vil i øvrigt basere sig på de samme principper som den førtidige udbetaling i efteråret 2020. Udbetalingen vil derfor være frivillig og beskattes som almindelig indkomst', står der i aftalen.

Aftalen er indgået mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet

2,3 mio. danskere

Hele 2,3 millioner danskere valgte at få deres første tre ugers feriepenge udbetalt, hvilket svarer til et beløb på 51,6 milliarder kroner før skat. Omkring 700.000 valgte at lade pengene stå. De har samlet ni milliarder kroner til gode.

Det er primært folk mellem 50 og 60 år, der har ladet pengene stå til pensionsalderen.

Fristen for at få udbetalt de første tre ugers feriepenge var 1. december. De danskere, som ikke har hævet disse midler, kan med den nye aftale få udbetalt alle fem ugers feriepenge i begyndelsen af marts.

Ny ferieordning

Det er overgangen til en ny ferieordning, som betyder, at der er blevet indefrosset op til fem ugers feriepenge, som blev optjenes fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.

Efter planen skulle disse midler først være blevet udbetalt ved folkepensionsalderen, men tidspunktet er blevet fremrykket for at sætte skub i økonomien efter corona-krisen.