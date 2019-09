Her langer Løkke ud efter Kristian Jensen i tv-interview

Lars Løkke havde ikke mange pæne ting at sige om sin tidligere næstformand, da han søndag brød to ugers tavshed

Der blev ikke lagt fingre imellem, da Lars Løkke søndag aften udtalte sig til pressen, for første gang siden han trådte tilbage som formand for Venstre 31. august.

Det skete i to store interviews i bedste sendetid på både TV2 og DR.

Især blev der langet ud efter den afgående næstformand Kristian Jensen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kristian Jensen, der ikke ønsker at kommentere Løkkes udmeldinger.

Qvortrup: En sviner til Jensen

Kristian Jensen har aldrig lagt skjul på, at han gerne ville have været den næste formand i Venstre. Allerede i gymnasiet sagde han til lokal-tv, at det var hans drøm, og sidenhen har han gjort, hvad han kunne, for at få det til at ske.

Men blot fordi han i flere år har været næstformand, var det ikke givet, at han også skulle være formand. Sådan lød det fra Lars Løkke, der selv har haft en anden dagsorden.

I de to interviews fortalte han, at hans plan har været, at kollegaen Jakob Ellemann-Jensen skulle overtage posten:

- Jeg har hele tiden haft et øje til, at den dag jeg skulle stoppe, ville Jakob Ellemann-Jensen være en rigtig god formand til at tage over.

- Jeg havde ikke forestillet mig, at det skulle være lige nu. Det tror jeg sådan set heller ikke, Jakob havde. Så det kunstneriske indtryk er elendigt, men det ender jo der, hvor jeg hele tiden har tænkt, det skulle ende, sagde Lars Løkke i begge interviews.

Har bidt sig i tungen

Lars Løkke talte blandt andet om formandsopgøret i 2014, hvor Kristian Jensen på et hovedbestyrelsesmøde udfordrede Løkke.

Til sidst opgav han og gik i stedet med til at være en del af Venstres 'formandsskab'. Et begreb Lars Løkke sidenhen har 'bidt sig selv i tungen over', fortalte han.

Søndag kaldte Løkke det 'en myte', at der har været et delt formandskab i Venstre mellem ham selv og Kristian Jensen.

- Det er ikke en myte, jeg har bagt op. Jeg har kunnet se, at den er blevet bagt op, og jeg har interesseret mig for lidt for, at den er blevet slået ned, sagde Lars Løkke til DR.

Se også: Løkke om Ellemann: Jeg har hele tiden haft et godt øje til ham

Senere uddybede han overfor TV2:

- Vi har aldrig haft en delt ledelse i Venstre, og vi skal heller ikke have det.

Der var dog især én bemærkning, mange bed mærke i, nemlig denne:

- Når jeg har sammensat mine regeringer, så har jeg gået efter kompetencer. Jeg har taget et særligt hensyn til næstformanden på grund af det, der skete i 2014, men bortset fra det er jeg gået efter kompetencer.

På Twitter kalder journalist på TV2 Kaare Sørensen citatet for det 'måske vildeste Løkke-citat i aften'.

Måske det vildeste Løkke-citat i aften:

»Når jeg har sammensat en regering, så er jeg gået efter kompetencer. Jeg har taget et særligt hensyn til næstformanden (Løkke smiler bredt) på grund af det, der skete i 2014. Men bortset fra det, så er jeg gået efter kompetencer« — Kaare Sørensen (@KaareSorensen) September 15, 2019

Til det svarer politisk analytiker på Børsen Helle Ib, at begge interviews var 'gennemsyret af ønsket om at tvære Kristian Jensen'.

Interview på begge kanaler var, som jeg oplevede det, fuldstændig gennemsyret af ønsket om at tvære @Kristian_Jensen — helle ib (@helleib) September 15, 2019

Lars Løkke bryder tavsheden