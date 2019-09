Her overtræder Ahlers ny lov: 'Det var kun 10 sekunder'

'Klar fejl fra min side. Det skulle jeg ikke have gjort'.

Sådan skriver Venstres erhvervsordfører, Tommy Ahlers, i en sms til Ekstra Bladet som reaktion på, at den populære eksminister lørdag lavede en Instagram-story, hvor han med et glimt i øjet beklagede sig over, at det nogle gange er hårdt at køre i Tesla.

Så nu står V-profilen til et klip i kørekortet, fordi han valgte at delagtiggøre de mange følgere i sine genvordigheder.

Videoen er nemlig optaget med håndholdt mobil - og viser blandt andet, at Tommy Ahlers laver en overhaling af en anden bil, mens det bliver filmet, at Teslaen ifølge displayet skal oplades i 50 minutter, når Venstre-politikeren kommer til Middelfart.

'Ved godt, at det var en klar fejl at tage telefonen op i de 10 sekunder selv med øjnene på vejen', forklarer Tommy Ahlers, der dog understreger, at han i øvrigt bruger headset og stemmestyring:

'Tekst og upload lavede jeg under min 50 minutters opladning i Middelfart'.

Folketinget vedtog sidste år at hæve straffen, hvis man piller ved sin mobil under kørslen. Men den skærpede straf trådte først i kraft tidligere på måneden, så det nu koster et klip i kortet, hvis man bruger håndholdt mobil-, tele- og kommunikationsudstyr bag rattet. Dertil kommer en bøde på 1500 kroner. (artiklen fortsætter under billedet)

En eventuel bøde - og et klip i kortet - skal Tommy Ahlers nok kunne overkomme.

Den 43-årige mangemillionær er blandt andet kendt fra DR 1-programmet 'Løvens Hule', hvor han i flere år har investeret penge i håbefulde danske iværksætteres ideer.

Han blev i maj 2018 udpeget uddannelses- og forskningsminister i Lars Løkke Rasmussens VLAK-regering. Ved samme lejlighed stoppede Søren Pind i politik, og iværksætteren Tommy Ahlers viste sig som fuldgod, særdeles driftsikker indskiftning på Venstres hold.

Ved valget i år stormede Ahlers ind i Folketinget med hele 26.420 personlige stemmer i Københavns Storkreds.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at interviewe Tommy Ahlers.