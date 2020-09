Her siger Jeppe Kofod undskyld

Det var en flov og brødbetynget Jeppe Kofod, som tilbage i 2008 beklagede, at han som 34-årigt folketingsmedlem havde haft sex med en 15-årig pige på et kursus, hvor han underviste unge partifæller.

I dagene efter trak Jeppe Kofod sig som partiets udenrigsordfører og gik offentlig bodsgang. Han tog også en 'tænkepause' fra politik. Men allerede omkring 14 dage senere blev han mødt med klapsalver ved en generalforsamling i Aakirkeby-hallerne og genvalgt som partiets spidskandidat på Bornholm.

Genudnævnt

I dag har ligestillingsminister Mogens Jensen (S) forsvaret Kofods udnævnelse til udenrigsminister med, at han for længst har sagt undskyld, og at sagen dengang havde store konsekvenser for Jeppe Kofod.

Men Jeppe Kofod blev kun sendt på 14-dages sygeorlov. Fem måneder efter sexsagen blev han genudnævnt til udenrigsordfører og fik posten som næstformand i Udenrigspolitisk Nævn.

