Her skal Mette bo: Scorer fed lejlighed i indre København

I marts satte statsminister Mette Frederiksen (S) liebhaverboligen i Hareskovby nord for København til salg, og få dage efter blev den solgt. Nu har statsministeren fra arbejderpartiet fundet sit nye hjem. En stor lejelejlighed i det centrale København, hvor hun flytter ind 1. juli.

Statsministeriet bekræfter, at statsministeren flytter til indre by, efter at Ekstra Bladet har bedt om en kommentar til den nye adresse.

Statsministeriet oplyser, at statsministeren ikke har yderligere kommentarer og ej heller vil bekræfte den specifikke adresse. Mette Frederiksen har ellers tidligere været flittig med at dele billeder af sin nuværende bolig.

Spekulationerne om statsministerens kommende hjem har floreret kraftigt, efter hun solgte. Ikke mindst i takt med, at rygterne om et job som Nato-generalsekretær er taget til. Det job vil indebære en stor rejseaktivitet.

Det emmer af latinerkvarter i gaderne nær Mette Frederiksens nye bolig. Foto: Linda Johansen

Lækker leje

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Mette Frederiksens nye hybel er en stor lejelejlighed på en yderst attraktiv gade midt i middelalderbyen i København. Blot et lille rul i ministerbilen fra Kongens Have, Nørreport og Rundetårn.

Lejligheden er udbudt på nettet fra 1. juli, samme dag som Mette Frederiksen skal forlade huset i Haresskovby.

Mette Frederiksens mand, filminstruktøren Bo Tengberg, vil få under fem minutters gang til danske filmnørders svar på Taj Mahal, Cinemateket, og adskillige dejlige caféer og værtshuse, hvor der kan nydes jazz året rundt.

Kvarteret nær Mette Frederiksens nye lejlighed. Masser af hovedstads-hygge. Knap så mange makrelmadder. Foto: Linda Johansen

Samtidigt vil arbejderpartiets boss bo klos op ad flere forrygende restauranter og vinbarer og med specialbutikker i alle afskygninger rundt hjørnet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med udlejeren af lejligheden. På spørgsmålet om at udleje til statsministeren lyder det kort i telefonen:

- Det vil jeg slet ikke sige noget om.

Sidst, Mette Frederiksen flyttede, skabte det stor debat, fordi ledende socialdemokrater ikke mente, at en bolig i Hareskovby kunne betegnes som en bolig i Nordsjælland. Læs mere om det her.

Middelalderkernen i København rummer nu både den tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen i Nyhavn samt den nuværende, Mette Frederiksen. Foto: Linda Johansen

Tæt på ungerne

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, så flytter Mette Frederiksen fra den nordlige forstad, fordi hun vil tættere på hendes og Bos børn. De er blevet så gamle, at de allerede er fløjet fra reden eller gør det meget snart.

De store børn bor i byen, og med en adresse i samme område er håbet altså, at familien får mere tid sammen imellem travle jobs og udlandsrejser.

Med den store lejlighed i indre by ser det ud til, at statsministerens boligdrømme er gået noget nær i opfyldelse.

Dyredrømme

Boligvejen for Mette Frederiksen er indtil nu gået fra først barndomshjemmet i Aalborg til relativt ydmyge boliger i Ballerup. Altså indtil det smukke hus i det eksklusive Hareskovby blev købt. Og nu altså til indre by i København.

Tidligere har statsministeren til Se & Hør luftet drømme om noget helt, helt andet.

– Min store drøm er, når jeg engang er færdig med politik, så flytter min mand og jeg på en gård på landet.

– Bo og jeg er lidt uenige om, hvilke dyr vi skal have. Vi er enige om, at vores to katte skal med, at vi skal have en berner sennen-hund, og at det skal være en tæve, så vi kan få hvalpe, sagde hun til bladet i efteråret 2022.

Mette Frederiksens tidligere hjem i Hareskovby blev en af de mest gennemfotograferede statsministerhjem i historien. Dette fordi statsministeren på sociale medier - ikke mindst under corona - meget aktivt brugte hjemmebilleder til at kommunikere med danskerne.

