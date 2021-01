Her skal Støjbergs afløser findes

Venstre skal finde Støjbergs afløser, og det kommer til at finde sted 24. januar

På et virtuelt ekstraordinært landsmøde skal Venstre nu finde Støjbergs afløser på næstformandsposten.

Det fremgår af en indkaldelse, som Venstre har udsendt.

På landsmødet skal Inger Støjberg selv holde tale som afgående næstformand, inden medlemmerne skal vælge den nye.

Haster

De Venstre-folk, der ønsker at stille op til posten som næstformand, har travlt.

Om kun ti dage skal kandidater til posten være anmeldt til partisekretæren, fremgår det af programmet for dagen.

Allerede nu har Ulrik Wilbek, der er Viborgs borgmester, oplyst, at han overvejer at stille op til posten.

Men et af hans krav er, at han ikke vil ende i kampvalg.

Dramatisk møde

I dagene mellem jul og nytår var der høj bølgegang i Venstre.

29. december trak Støjberg sig helt fra posten som næstformand.

'Jakob Ellemann har i dag bedt mig om at gå af som næstformand for Venstre. Jeg forstår, at det bl.a skyldes hans manglende tillid til min linje i en række politiske sager', skrev Støjberg på Facebook.