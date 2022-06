Her skal Uffe begraves

Natten til søndag døde landets mangeårige udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen efter længere tids sygdom.

Nu er hans begravelse på plads.

Begravelsen finder sted i Holmens Kirke i København på tirsdag kl. 12.00. Det oplyser hans søn Jakob Ellemann-Jensen (V) på Facebook.

'Han har selv planlagt begravelsen før sin død. For vores far vidste godt, at det snart var tid til at tage afsted, og derfor var han som sædvanligt et skridt foran os andre,' skriver Jakob Ellemann-Jensen.

Levede fuldt ud

Jakob Ellemann-Jensen kommer også med en sidste tanke til sin far.

'Det er aldrig nemt at sige farvel til dem, man holder af. Men vores far levede sit liv fuldt ud, og vi glæder os derfor til at fejre hans liv og alt det, han har betydet for os og mange andre en sidste gang, når vi steder ham til hvile,' skriver han.

Samtidigt takker han for alle de kærlige hilsner og tanker, der i de seneste dag er sendt i hans retning.

'Mange tak for al jeres kærlige og venlige opmærksomhed og de mange, mange hilsener til min familie og til mig i forbindelse med min fars død. Det har været overvældende og meget rørende at læse,' skriver Venstre-formanden.

Uffe Ellemann-Jensen er død

