Herning-borgmester i angreb på Løkke

Lars Løkke Rasmussen beskriver i ny bog, at Herning-borgmester blev afvist. Men det er borgmesteren ikke enig i

Hernings Venstre-borgmester, Lars Kratup, langer nu i utvetydige vendinger ud efter Lars Løkke Rasmussen.

Det sker i et interview med Avisen Danmark.

Det sker i forbindelse med den tidligere Venstre-formands nye bog.

Konkret handler det om den skæbnesvangre aften i Odense i 2014, hvor Lars Løkke Rasmussen reddede sit politiske liv mod daværende næstformand Kristian Jensen.

I bogen beskriver Lars Løkke Rasmussen ifølge avisen:

'Næstformanden, partisekretæren og jeg selv gik ned i kælderen. Døren blev lukket for Hernings borgmester Lars Krarup, der ellers gerne ville have været med.'

Lars Krarup siger til avisen, at det er '100 procent forkert' og uddyber:

- Sagen er den, at Lars Løkke Rasmussen rigtig nok beder om at få et break, og der går jeg hen til ham i det store forum og siger: Jeg tror, du kan vinde en afstemning, jeg tror ikke, Kristian (Jensen red.) har stemmer nok, siger han:

- Og så siger Lars Løkke Rasmussen til mig: 'Gå lige med'.

Dermed har han altså en helt anden udlægning. Og den version er ifølge avisen mere i takt med, hvad der tidligere er blevet beskrevet fra det lukkede møde i kælderen.

På twitter tilføjet Lars Krarup:

'Det kan synes som en lille ting for mange. Det forstår jeg godt. Men jeg vil ganske enkelt ikke finde mig i med narcissistisk pen i bog at blive gjort til en vittighed af et menneske, jeg vitterligt mener, jeg har hjulpet meget gennem årene.'

