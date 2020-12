Heunicke: Danmark har tiltrådt ny vaccineaftale

Danmark har sikret sig en million vacciner, hvis medicinalfirmaet Modernas bud på en vaccine bliver godkendt i EU.

Det oplyser sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Danmark har tiltrådt EU's sjette forhåndsaftale med Moderna om indkøb af vaccinerne. EU har lavet en stribe forhåndsaftaler med vaccineproducenter, som sikrer EU-borgere adgang til vaccinerne i tilfælde af, at de bliver godkendt.

Netop Modernas vaccine viste for nylig at have en effektivitet på 94,1 procent i de fulde resultater i de såkaldte fase 3-forsøg. Moderna har søgt om hastegodkendelse i både EU og USA.

Storbritannien har godkendt

Hverken EU eller USA har endnu godkendt nogen vacciner til brug, men onsdag godkendte Storbritannien som det første land i Vesten en vaccine, da de gav grønt lys for Pfizer/BioNTechs vaccine, så den allerede i næste uge kan blive taget i brug i landet.

EU, og dermed Danmark, er dog stadig afventende, da man vil lave en grundigere gennemgang af de resultater, der var været i forsøgene med vaccinerne.

Det tog Storbritannien ti dage at godkende en vaccine til brug, mens EU har meldt ud, at man senest 29. december vil være klar med en vurdering af en vaccine.

Magnus Heunicke har da også tidligere meldt ud, at det mest optimistiske scenarium er, at Danmark vil kunne begynde at vaccinere inden årsskiftet.