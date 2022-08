Heunicke: - Det er uacceptabelt

Det må være muligt at sikre behandling af højeste kvalitet til de borgere, der skal behandles for åreforkalkning og åreknuder, og som risikerer at få amputeret et ben, uanset hvor i landet de bor.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til Jyllands-Posten.

Han mener, at det er uacceptabelt, at der er så store forskelle i landets fem regioner, når det gælder antallet af benamputationer og forebyggende amputationsbehandlinger, som en rapport, der udkom tirsdag, viser.

- Det er uacceptabelt, at der er så store regionale forskelle i kvaliteten af den karkirurgiske behandling og hyppigheden af amputationer.

- Borgerne skal have den bedst mulige behandling, uanset hvor i landet de bor, siger Magnus Heunicke i en skriftlig kommentar til Jyllands-Posten.

Ifølge rapporten er der i løbet af de seneste seks år blevet større forskel på, hvor mange benamputationer der bliver foretaget i de forskellige regioner. Rapporten er lavet af Regionernes Kliniske Kvalitetsbaser (RKKP).

Region Sjælland er klart den af regionerne, som har det højeste antal benamputationer opgjort per 100.000 indbyggere.

Her er antallet vokset fra 76 per 100.000 indbyggere årligt i 2016 til 2018 til 79 i 2019 til 2021.

Bedre ser det ud i Region Nordjylland og Region Hovedstaden. Begge regioner har siden 2016 formået at nedbringe antallet af amputationer markant.

Rapporten kommer, efter at det i foråret kom frem, at patienter hvert år kan have fået hele eller dele af deres ben amputeret uden grund.

Tallene viser ifølge sundhedsministeren, at det er muligt at gøre det bedre og mere ensartet. Det siger han til Jyllands-Posten.

Han vil derfor bede regionernes organisation, Danske Regioner, om en plan for, hvordan de vil sikre, at borgerne i forskellige egne af landet ikke bliver behandlet så forskelligt, som rapporten afdækker.

Allerede tirsdag sagde Danske Regioner dog til Ritzau, at det vil undersøge praksis i de regioner, der har formålet at reducere antallet af amputationer.

Den viden skal senere bruges til at udarbejde retningslinjer, så man kan bruge det i andre regioner.

