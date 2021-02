Heunicke håber på delvis genåbning: Udmelding i næste uge

Der tegner sig et flertal for at åbne dele af samfundet fra 1. marts, efter SF i dag meddelte, at de støtter en delvis genåbning, hvis coronasmitten ikke løber løbsk, og hvis en genåbning sker under kontrollerede forhold med øget brug af test.

Sundhedsminister Magnus Heunicke håber ligeledes på en genåbning, men han vil ikke komme med konkrete udmeldinger, før der forelægger et resultat fra den faglige referencegruppe.

Det fortæller han til radioavisen.

- Der er ingen tvivl om, at den genåbning vi får plads til i den her epidemi, det bliver kombineret med netop målrettet testning. Præcis de elementer, SF nævner, er dem, der bliver regnet på og lavet scenarier på enten landsdækkende eller regionale og lokale genåbninger, siger Magnus Heunicke og fortsætter:

- Jeg håber ligesom SF - og alle andre - at der er plads til en yderligere genåbning her 1. marts. Men vi har ikke det resultat endnu.

Afventer resultater

Magnus Heinicke fortæller, at han lige nu afventer et resultat af effekten af den nuværende genåbning af 0. til 4. klasserne, før han kan komme med en mere konkret udmelding.

Han siger desuden, at han forventer at inddrage alle folketingets partier i arbejdet i næste uge, når resultaterne kommer.

I næste fase af genåbningen vil de store klasser, udendørs idræt, kulturliv og detailhandel være højest på listen af prioriteter. Der kan blive tale om både lokale, regionale og landsdækkende genåbninger.

Antallet af smittede og indlagte er nu kommet så langt ned, at der vil være plads til 'en moderat stigning' uden at sundhedsvæsenet og sygehusene bliver oversvømmet, siger sundhedsministeren til radioavisen.