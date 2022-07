Heunicke i ny mink-SMS: 'Det var vel vores ansvar'

'Det var vel vores ansvar at der blev sådan trykket igennem', skrev sundhedsminister Magnus Heunicke til sin særlige rådgiver, få uger efter minkbeslutningen i november 2020

Sundhedsminister Magnus Heunicke slap for kritik af Minkkommissionen.

Men en ikke-før omtalt SMS som Minkkommissionen fandt i en stikprøve afslører, at Magnus Heunicke meget tidligt overvejede sit eget ansvar.

Det skriver Jyllands Posten, der har gengivet SMS'en.

Magnus Heunicke sendte SMS'en 17. november 2020 få uger efter det skelsættende minkpressemøde 4. november 2020. I den anden ende var sundhedsministerens særlige rådgiver, Rasmus Jønnson.

'Der ud over: Udstiller et rædselsfuldt højt tempo. Og det var vel vores ansvar at der blev sådan trykket igennem', indleder han SMS'en.

Vores, vores, vores

Beskeden fortsætter med overvejelser om hvorvidt det var Heunickes egne medarbejdere, der var skyld i den risikovurdering der betød, at det var nødvendigt at aflive alle mink i Danmark.

'Stadig skulle de jo have styr på deres shit (her henvises til Fødevareministeriet, red.) – men seriøst, det var vores Kåre, vores Per, vores ting, der pludselig endte med den risikovurdering pga. det mærkværdige møde i fødevarestyrelsen hvor Kåre måske har givet den lidt gas', står der til slut i SMS'en til Heunickes særlige rådgiver.

'Kåre' er den tidligere faglige direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak og 'Per' er Sundhedsministeriets tidligere departementschef, Per Okkels.

Rasmus Jønsson til premiere på "Dagbog fra midten" en drama-dokumentarfilm om Ny Alliance fra 2009. Rasmus Jønsson var partiets pressechef under optagelserne. Foto: Mogens Flindt/POLFOTO

Ekspert: Bemærkelsesværdigt

Til Jyllands Posten kalder professor i jura ved Syddansk Universitet Frederik Waage det for 'bemærkelsesværdigt', at sundhedsministeren i den nye sms selv overvejer sit ansvar for den pressede beslutningsproces.

- Det er jo rigtigt, at det er Sundhedsministeriet, der starter lavinen. Det er der, den første dominobrik falder, da Kåre Mølbak siger til minkavlerne, at vi risikerer et nyt Wuhan på grund af mutationer, siger Waage til avisen.

På baggrund af Minkkommissionen mener Waage at det er tydeligt, at det er Sundhedsministeriet, der er afgørende for, at aflivningerne blev besluttet på mødet den 3. november.

Ikke mindst fordi Heunicke og hans departementschef flere gange slog fast, at det var nødvendigt.