Heunicke i spildevands-storm: Er regeringen vanvittig?

Den socialdemokratiske stemmesluger på Sydsjælland Magnus Heunicke er kommet i gevaldigt modvind på hjemmebanen.

Har har nemlig tøvet med at bremse udledningen af spildevand i de naturskønne omgivelser ved Agersø Sund i Sydvestsjælland.

På Facebook har et ellers fredelige opslag om sankthans udviklet sig til en bandbulle af kritik mod ministeren, der ellers scorer højt i popularitetsmålingerne.

'Stop import af norsk spildevandsgift til udledning i dansk farvand. Er regeringen da vanvittig? Tænk på vores børns og børnebørns fremtid,' skriver en af mange brugere.

'Svært at nyde naturen, når der ikke bliver stoppet for at sende olieaffald til Danmark,' skriver en anden.

Magnus Heunicke har været under pres i sagen, nærmest siden han tiltrådte. Et juridiske slagsmål med EU har nemlig ifølge ministeren gjort det svært for Danmark at stoppe importen.

Fængslet for aktion

Tidligere i denne uge blev fire Greenpeace-aktivister kortvarigt fængslet, efter de forgæves forsøgte at stoppe et fragtskib fra at lægge til i Stigsnæs Havn, hvor virksomheden RGS Nordic holder til.

Virksomheden lever af blandt andet at fjerne olierester fra spildevandet fra den norske olieproduktion. Når den proces er overstået, udledes det overskydende vand i Agersø Sund.

Ifølge Zetland, der har beskæftiget sig indgående med sagen, fremgik det af virksomhedens egen udkast til en ny miljøgodkendelse i efterår hos Slagelse Kommune, 'at 17 ud af de 24 miljøskadelige stoffer, som virksomheden behandler, overskrider Miljøstyrelsens nuværende grænseværdier, inden de fortyndes i Agersø Sund.'

Jan Rasmussen er tidligere fisker fra Agersø og særdeles aktiv i den lokale borgergruppe Rent havmiljø nu!.

Han stoppede med at fiske tilbage i 2018 fra Agersø, fordi fiskene var væk.

- Der ingen fisk længere. Man skal helt ned til Spodsbjerg, som er omkring 50 kilometer væk, for at finde noget som helt liv. Så det skal bare stoppe nu med det spildevand, siger han til Ekstra Bladet.

Greenpeace-aktivister forsøgte mandag at standse importen af norsk spildevand til det sydlige Storebælt. Foto: Greenpeace/Jason White

Onsdag eftermiddag kom så, hvad ligner godt nyt for de lokale. Magnus Heunicke meddeler i en pressemeddelelse, at han beder Miljøstyrelsen om at stoppe nye importtilladelser af det olieholdige spildevand.

- Med den her beslutning bliver det muligt at genoptage sagsbehandlingen af de eksisterende tilladelser, lyder det fra Magnus Heunicke.

Hidtil har spildevandet fra RGS været klassificeret som 'nyttiggørelse'. Men den nye vurdering betyder, at spildevandet hører under kategorien 'bortskaffelse' - det betyder, at man nok godt kan afvise det beskidte vand.

Jan Rasmussen er glad for, at der sker noget.

- Men der er sket så meget i den her sag, at jeg skal se det, før jeg tror det, siger han.

Pinlig indsats

Alternativets Torsten Gejl har kæmpet for havmiljøet omkring Agersø Sund længe og haft ministeren i flere samråd. Han betegner dagens melding fra Magnus Heunicke som 'en stor delsejr' for Agersø Sund og de aktivister, som har kæmpet i 25 år.

- Nu har ministeren en reel mulighed at stoppe kemikalieimporten fra den norske olieindusti, som udledes i de indre danske farvande. Hidtil har han skyndt sig langsomt, men presset er åbenbart blevet så stort, at han var nødt til at finde en løsning, siger miljørordføreren.

- En lang række miljøministre har haft en pinlig indsats i 25 år. Høje koncentrationer af en lang række tungmetaller er udledt i indre danske farvande på den bekostning, påpeger han.

- Det her er selvfølgelig ikke slut, før vi er sikre på, at det sidste skib har lagt til, men vi har sat champagnen på køl, klar til at blive poppet, når importen forhåbentlig meget snart endelig bliver forbudt, lyder det fra klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace Danmark Helene Hagel.

RGS har tidligere meddelt, at de ikke kan fortsætte som virksomhed uden de nødvendige miljøtilladelser. Virksomheden modtager dog også spildevand fra andre erhverv end olieindustrien.

Magnus Heunicke er ikke vendt tilbage med en kommentar.