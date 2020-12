Heunicke indkalder til fortroligt møde

Sundhedsordførerne i Folketingets partier er blevet indkaldt til et fortroligt møde af sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Mødet skal afholdes i morgen, søndag, klokken 10-11. Det bekræfter flere af ordførerne over for Ekstra Bladet.

En af disse er sundhedsordfører for Enhedslisten Peder Hvelplund.

- Vi, som er med i covid-19-følgegruppen, er blevet indkaldt til en briefing om udviklingen, fortæller Peder Hvelplund.

- Vi ved ikke, om der vil blive præsenteret nye eller skærpede tiltag. Men det er klart, at med de tal, der er kommet i dag, så er det da en mulighed, siger han.

Det er uklart, om sundhedsordførerne vil blive præsenteret for nye eller skærpede coronatiltag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

2115 nye registrerede smittetilfælde af coronavirus

2115 registrerede smittede

De seneste tal fra Statens Serum Institut ligger lørdag på 2115 nye smittetilfælde, i alt 279 indlagte og yderligere 11 dødsfald.

Tallene har fået Mette Frederiksen til tasterne på Facebook.

'Smitten er for høj. Alt for høj. Den stigning, vi nu har set over flere dage, er bekymrende, og der er grund til at tage det meget alvorligt,' skrev hun således Facebook-opslag tidligere lørdag eftermiddag.

'Vi overvejer kraftigt, om der er behov for at skærpe restriktionerne endnu mere. Vi skal have bedre styr på smitten inden jul.'

Enhedslisten mener, at det er en god idé at kigge på tiltagene.

- Med den bekymrende stigning i smittetallene er det vores opfattelse, at det er nødvendigt at skærpe tiltagene, siger sundhedsordfører Peder Hvelplund.

Søndagens møde skal foregå virtuelt.

Mette F.: Overvejer kraftigt at skærpe restriktioner

Hovedstaden rykker op i niveau 4 i coronarisiko

Ekspert: Tag mundbind på til private arrangementer