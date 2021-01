Heunicke indkalder til møde mandag

Mandag klokken 11.30 er partiernes sundhedsordførere indkaldt til møde med sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere sundhedsordførere.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kommer mødet til at handle om vaccinestrategi, smitteopsporing og virusmutationer.

Ny mutation

En ny, mere smitsom variant af coronavirussen har det seneste stykke tid spredt sig i Danmark.

Den nye virusvariant er kendt under navnet B117, og eksperter mener således, at den er op mod 70 procent mere smitsom end den variant, der hidtil har været mest almindelig.

B117 kan ifølge Statens Serum Institut have smittet knapt 800 danskere, og flere politikere og virologer har varslet, at man bør holde nøje øje med den.

'Jeg kan ikke afvise, at det vil blive nødvendigt med yderligere tiltag, eller om der vil blive behov for at forlænge de nuværende efter den 17. januar,' har Magnus Heunicke tidligere udtalt om den nye virusvariants fremdrift i Danmark.

Her lød det dog også, at det vil afhænge af, hvordan denne virusvariant udvikler sig.

Åben over for restriktioner

Til Ekstra Bladet fortæller sundhedsordfører hos SF Kirsten Normann Andersen, at denne nye variant er blandt emnerne, hun regner med skal vendes på mødet mandag.

- Indsatsgruppen har arbejdet hele weekenden på at prøve at beregne, hvordan den her variant udvikler sig, og komme med nogle anbefalinger til, hvad der kan gøres for at mindske smitten, fortæller hun.

- Jeg er ret sikker på, at det blandt andet er det, vi bliver præsenteret for i morgen.

- Bakker SF op om yderligere restriktioner?

- Ja, vi er indstillet på at bakke op om flere restriktioner, hvis myndighederne vurderer, at det er nødvendigt for at forebygge, at smitten går op, siger Kirsten Normann Andersen.

- Hvis den her variant, som er op mod 70 procent mere smitsom, får lov til at sprede sig, kan vi forvente en eksponentiel stigning i antallet af smittede. Det ville være fuldstændigt uoverskueligt, hvis det skete her i januar og februar, mens vi er i gang med rulle vacciner ud, fortsætter hun.

- Jeg lytter til, at myndighederne er meget bekymrede. Og så bliver jeg også bekymret. SF kommer ikke til at sidde i bremsen, hvad angår tiltag for at mindske smitten.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Ifølge Kirsten Normann Andersen (t.v.) vil SF ikke afvise at indføre yderligere corona-restriktioner, hvis sundhedsmyndighederne finder det nødvendigt. Arkivfoto: Jens Dresling

Lektor slår alarm: Heunicke holder skarpt øje

1170 smittede

Søndag er der registreret 1170 nye smittede med coronavirus, fremgår det af tal fra Statens Serum Institut.

Der er foretager 37.818 prøver i Danmark, lyder det videre.

Antallet af indlagte falder samtidig med syv til i alt 937, og yderligere 29 personer er døde.

Søndagens smittetal giver en positivprocent på 3,09. Det betyder, at 3,09 procent af de analyserede coronaprøver var positive.

Der er 136 på intensiv og 87 i respirator, og det er disse patienter, der er hårdest ramt af virussen.

Nye smittetal: Antallet af indlagte falder