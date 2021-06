Heunicke: Klar til at lempe mundbindsrestriktioner

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) havde nok også sagt det samme for et år siden: Han glæder sig til at mundbindet droppe, og vi alle kan ånde frit igen.

Ikke desto mindre var det budskabet, der blev sendt af sted forud for, at ministeren i dag skulle have første vaccinestik.

Sundhedsminister Magnus Heunicke. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Tv-stationerne stod klar, og TV2 citerer Heunicke:

- Jeg glæder mig helt vildt til, at vi kan smide dem ud i skraldespanden og ånde frit over alt. Der går nok lidt tid, før vi kan gøre det overalt, men så mange (mundbindsrestriktioner, red.) væk så hurtigt som muligt er helt klart målet, siger han.

Tilbage i marts anmeldte Ekstra Bladets René Fredensborg partiledernes mundbind.

Onsdag skal partierne drøfte restriktionerne nærmere.

Han åbner samtidig muligheden for, at restriktionerne lempes inden sommerferien:

- Det er klart vores mål. Der vil nok være nogle områder, hvor man fortsat skal bruge det, hvis man nu skal stå tæt sammen.

Ekstra Bladet har spurgt i Sundhedsministeriet, om det er muligt at få uddybet, hvor ministeren forventer, at mundbindet skal forblive. Om der er overordnede områder som transport eller supermarkeder, hvor han mener, at det kan fjernes.

Men ministeriet oplyser, at det ikke skal ventes, at han uddyber.