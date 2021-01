Heunicke: Kontakttallet falder for langsomt

Det såkaldte kontakttallet for smittespredningen med covid-19 i Danmark er opgjort til 0,9.

Det oplyser sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke på Twitter.

På trods af at tallet er under 1 og altså betyder, at epidemien på nuværende tidspunkt er aftagende, kalder ministeren det for 'dårligt nyt'.

'Det falder slet ikke nok, når den engelske variant B117 spredes i DK,' lyder det fra Magnus Heunicke.

Han skriver, at kontakttallet skal væsentligt længere ned, inden den engelske variant tager over i februar.

På vej mod voldsom smitte

Årsagen er, at den engelske variant smitter 50-74 procent mere end de andre gængse varianter, og Statens Serum Institut frygter derfor, at smitten kommer ud af kontrol, når den engelske variant som ventet bliver den mest dominerende i februar.

Målet fra regeringens side er derfor at få smittetallene ned på et så lavt niveau som muligt, at hospitalernes kapacitet ikke overskrides, når den nye variant for alvor får fat, og inden vaccinerne er blevet bredt tilstrækkeligt ud i befolkningen.

'Lige nu er vi et sted i Danmark, hvor vi kan forsinke den stigende smitte. Men det kræver, at alle følger myndighedernes retningslinjer. Aflys sociale aftaler, hold to meters afstand, arbejd hjemmefra hvis muligt osv.,' skriver Heunicke på Twitter.

Restriktioner forlænges sandsynligvis

Kontakttallet på 0,9 er ellers et fald siden sidste uge, hvor det var opgjort til 1,0, men det er altså stadig ikke tilstrækkeligt, lyder vurderingen.

De nuværende restriktioner, der blandt andet omfatter lukning af butikker og forsamlingsloft på fem personer, står til at udløbe søndag 17. januar.

Statsminister Mette Frederiksen varslede dog for nylig, at der næppe er nogen af restriktionerne, der vil blive ophævet, men at de derimod vil blive forlænget.