Heunicke kræver redegørelse om grundløse amputationer

Ved du noget om sagen, så skriv til Ekstra Bladet på 1224@eb.dk. Eller send os en sms på 1224.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har en klar forventning om, at Region Midtjylland hurtigst muligt får rettet op på, at op mod 90 patienter grundløst har fået hele eller dele af deres ben amputeret.

Derudover vil han have en redegørelse af sagen hurtigst muligt.

- Det er helt uacceptabelt, hvis der er blevet foretaget amputationer som følge af manglende eller for sen behandling.

- Det er min klare forventning, at regionen får handlet hurtigst muligt, så de karkirurgiske patienter kan være trygge ved deres behandlingsforløb og forvente den rigtige behandling til tiden, siger Magnus Heunicke i en skriftlig kommentar.

Udtalelsen kommer, efter at en ekstern analyse i Region Midtjylland viser, at patienter kan have fået foretaget en amputation, selv om det kunne være undgået.

I en pressemeddelelse fra regionen lyder det, at 'det ikke kan udelukkes'. Over for DR uddybes det, at der kan være tale om op mod 90 patienter om året, hvor en amputation kunne være undgået.

Ved du noget om sagen, så skriv til Ekstra Bladet på 1224@eb.dk. Eller send os en sms på 1224.