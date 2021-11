Heunicke: Mundbind skal genindføres flere steder

Regeringen ønsker at genindføre krav om mundbind eller visir flere steder, herunder i kollektiv trafik, taxaer og i butikker.

Sådan lyder meldingen fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) onsdag eftermiddag på et pressemøde.

Er der opbakning til forslaget, skal mundbindene genindføres fra mandag 29. november.

Regeringen vil foruden at genindføre mundbind nedsætte tiden for, hvor længe en coronatest er gyldig. Tiden skal nedsættes til 72 timer for pcr-tests og 48 timer for lyntests.

Det var før henholdsvis 96 og 72 timer.

- Vi er nødt til at indføre udvidelserne af brugen af coronapas og mundbind, fordi eksperterne vurderer, at det er nødvendigt.

- Det er en anden epidemi, vi står med nu. Delta-varianten er langt mere smitsom, og det udfordrer os. Derfor er vi nødt til at tage disse værktøjer i brug, siger Magnus Heunicke på pressemødet.

Rettidigt

At mundbind på ingen måde er en folkesag, lægger Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsens direktør, ikke skjul på.

- Vi spolerer den gode stemning ved at tale om mundbind. Jeg ved godt, det er træls, siger han.

Ekstra Bladets udsendte spørger på pressemødet, om myndighederne har sovet i timen.

- Vi har handlet rettidigt, fastholder Søren Brostrøm.

Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut, fortæller, at coronaepidemien lige nu vinder frem i skolerne.

- Smitten er allerhøjst blandt skolebørn, som ikke er vaccineret. Næsthøjest er det hos forældregenerationen, forklarer han.

Hovedstaden er hårdt ramt af smitten, men den vil sprede sig, forklarer han videre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til 'Ingen kommentarer' herunder eller i din foretrukne podcastapp. I denne uge handler det udelukkende om Dansk Folkeparti. Kom med ind bag de lukkede døre med en af Ekstra Bladets journalister.