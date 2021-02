Heunicke om beregninger: Nogle butikker kan genåbne

Der er plads til, at man kan lave en landsdækkende genåbning for en 'stor del' af butikkerne.

Det viser ekspertgruppes beregninger, fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke (S) mandag aften til DR.

- Jeg hæfter mig ved, at vores eksperter og beregninger vurderer, at der er plads til en gradvis, men mærkbar åbning i løbet af de kommende uger, siger Magnus Heunicke til mediet.

- Når det drejer sig om en stor del af butikkerne, er der også godt nyt fra myndighederne og ekspertgruppen. Der vurderer man, at man kan lave en landsækkende åbning, fortsætter han.

Sundhedsministeren tilføjer desuden, at der er 'temmeligt meget' af det udendørs foreningsliv, som vil kunne genåbne.

Ekspertgruppe: Sådan kan dele af Danmark genåbnes

Fagligt grundlag for genåbning

Sundhedsstyrelsen har mandag aften udsendt en pressemeddelelse, hvor de oplyser, at corona-indsatsgruppen finder, at der er fagligt grundlag for en genåbning af samfundet på nogle områder.

'Det er Indsatsgruppens indstilling, at de gældende nationale covid-19-tiltag, der udløber 28. februar, forlænges til og med 5. april,' fremgår det af pressemeddelelsen.

'Indsatsgruppen indstiller derudover en række lempelser nationalt og på landsdelsniveau,' lyder det derefter.

