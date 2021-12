Heunicke om farlige kragetæer: Renskrives netop nu

Sundhedsministeren kastede en redningskrans til statsministeren i mink-sagen. Men medaljen risikerer at have en bagside

Magnus Heunicke understreger, at hans kragetæer ene og alene er et arbejdsredskab.

Ekstra Bladet kan i dag fortælle, hvordan noterne ifølge hans partifæller risikerer at skade sundhedsministeren - ligesom det skete, da han var mistænkt for at være 'Den hemmelige socialdemokrat'.

Det siger han i dette interview - det eneste, han har givet siden deres overraskende fremkomst i Minkkommissionen i fredags.

- Det var meget sent, du fik afleveret dine noter. Det fik du også skældud for i kommissionen. Var det Mette Frederiksen, der gav dig grønt lys til at tage noterne med?

- Nej, nej. Det er min egen beslutning. Det er bisidderne ...

- Ja, han tog skylden i fredags, men du har vel også et ansvar for, at de kom så sent frem?

- Ja, men jeg har ikke prøvet at være i sådan en kommission før. Lovgivning og de ting bagved, det er han (bisidder Jonas Christoffersen, red.) ekspert i. Derfor har jeg en bisidder.

De kan tydes!

- Alt er langt frem. Også de interne, virkelig grundige noter. Kommissionen ville gerne have skrevet dem ud, så kommissionen kan læse mine kragetæer. Det får de så nu.

- De er færdige inden længe. Rent faktisk sidder der en medarbejder lige nu og tyder mine kragetæer. Hun siger, det rent faktisk godt kan lade sig gøre. Når hun er færdig, så får jeg dem og tjekker op, inden kommissionen får dem.

Magnus Heunicke oplyser, at det er en medarbejder på hans bisidders kontor, der står for renskrivningen.

- Du har taget noter fra dybt fortrolige møder. Du skriver, hvad andre siger. Du sidder jo nærmest og arbejder journalistisk. Kan du se, at de notater kan gøre dig sårbar. Både i fremtiden og bagudrettet?

- Det er jeg helt uenig i. Som jeg forklarede for kommissionen: Jeg har brugt det som arbejdsredskab. Især i den her tid. Der er så mange ting, som der skal følges op på. En del af dem er vores ansvar i Sundhedsministeriet. Jeg skal være helt sikker på, at jeg kan følge op.

- Jeg har lært som journalist at skrive noter. Det er jeg temmelig god til at gøre - og ret hurtigt. Når jeg så kommer tilbage til ministeriet, læser jeg ned i noterne og giver mine medarbejdere besked om, hvad vi skal følge op på.

Heunicke til møde på Christiansborg onsdag. Foto: Jonathan Damslund

Vennen afviste

- Det er også et vigtigt redskab, når jeg forhandler. Sådan har det været igennem hele min karriere som politiker. Og det er der mange politikere, der gør.

- Ikke desto mindre blev du i sin tid mistænkt for at være 'Den hemmelige socialdemokrat', fordi du tager de her minutiøse noter. Er du da 'Den hemmelige socialdemokrat'?

- Nej, det er jeg i hvert fald ikke. Det var et overraskende spørgsmål. Nej, det er jeg ikke.

- Men kan du forstå, man kan få den mistanke - du skrive jo sådan lidt Kurt Thyboe’sk. Der er jo noget litterat over det?

- Synes du det?

- Ja, du blander engelsk ind?

- Det er mange år siden, jeg har læst den bog. Så jeg kan ikke genkalde mig alt af den. Den var underholdende skrevet, men den var rimeligt langt fra, hvad der skete til nogle af de ting, jeg var med til, siger Magnus Heunicke.

Det var fødevarerminister Rasmus Prehn (S), en nær politisk kollega til Magnus Heunicke, der i sin tid var partitoppens hovedmistænkte i forhold til at være 'Den hemmelige socialdemokrat'. I et opsigtvækkende interview med DR afviste han skarpt, at det var tilfældet.