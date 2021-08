Heunicke pumpede strejketal bag indgreb op

Ekspert: Heunicke strammer tallene

Ifølge Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedspolitik ved Syddansk Universitet, gengiver sundhedsminister Magnus Heunicke ikke det korrekte billede at konsekvenserne for strejkens omfang:

- Jeg synes, at det er en stramning. Går man tilbage og ser, som I har gjort, kan man se, at der er udsættelser, som skyldes coronaen og udskydelser, som skyldes strejken. Hvad der helt er hvad, kan være svært at afgøre.

- Men tegner ministeren så her et billede af, at strejken har haft større konsekvenser, end den reelt har haft?

- Lad mig sige det på den måde, at han i hvert fald ikke gør dem mindre. Man har gjort meget ud af at sige, at det næsten var Sundhedsstyrelsen, der fik regeringen til helt mirakuløst at indkalde til pressemødet i går. Det er selvfølgelig et figenblad, fordi de har kendt de her tal før, så der er intet nyt i dem.

Generelt er professoren overbevist om, at antallet af nuværende udskudte operationer er nogenlunde korrekt. Der er dog kritik af dele af Sundhedsstyrelsens opgørelse i rapporten:

- Jeg synes, at deres beskrivelse af, hvad konsekvenserne er ved, at der kan være patienter, som venter på at blive udskrevet, som så kommer til at vente længere, er en stramning. Folk kan få et forkert indtryk, så der mangler her en præcision af, hvor mange der i givet fald kan komme på tale, siger Kjeld Møller Pedersen.