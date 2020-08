Heunicke tavs om effekt af nedlukning

Reddede statsminister Mette Frederiksen (S) menneskeliv, da hun i marts beordrede en massiv nedlukning af landet på trods af sundhedsmyndighedernes indvendinger?

Det vil hverken Sundhedsstyrelsen eller regeringen forholde sig til.

Det er veldokumenteret, at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, advarede mod at lukke skoler og daginstitutioner, men at regeringen traf beslutningen alligevel.

Brostrøm blev ignoreret da landet lukkede

Så da Brostrøm fredag stod side om side med sundhedsminister Magnus Heunicke på et coronapressemøde, bad Ekstra Bladet dem om at vurdere, om det har reddet menneskeliv, at regeringen valgte af overhøre Brostrøm og gennemføre den ekstremt dyre, massive nedlukning.

Skuffende spørgsmål

- Magnus Heunicke, har regeringens forsigtighedsprincip reddet liv?

- Det var et lidt skuffende spørgsmål, og mit svar bliver desværre også lidt skuffende: Nu har Folketinget sat en ekspertgruppe til at granske både optakten til og håndteringen af nedlukningen og forløbet videre hen, og den gruppe arbejder vi tæt sammen med fra hele regeringen.

Og det vil sige, at jeg ikke vil drage konklusioner på forhånd. Det vil jeg lade være op til det udvalg, siger Heunicke, der herefter gav ordet videre til Brostrøm:

- Jeg har ikke noget at tilføje, ud over at jeg ikke er i tvivl om, at den samlede indsats i Danmark har reddet liv, lød det kort fra Brostrøm..

- Betyder det så, at det har reddet liv, at man ikke lyttede til dine indvendinger?

- Det synes jeg, at sundhedsministeren har svaret på i forhold til ekspert-udredningen.

Brostrøm kørt over

Som Ekstra Bladet tidligere har afsløret, advarede Sundhedsstyrelsens direktør, Brostrøm, indtrængende mod nedlukningen af Danmark i timerne inden, den historiske begivenhed blev annonceret 11. marts på et pressemøde af statsminister Mette Frederiksen.

Men Sundhedsministeriets departementschef, Per Okkels, ville end ikke bringe Brostrøms advarsler - som var afstemt med faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak - videre til regeringen.

Brostrøm argumenterede ellers for, at den omfattende nedlukning, der var lagt op til, var ude af proportioner.