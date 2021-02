Heunicke: To nye tilfælde af sydafrikansk variant fundet

Der er tegn på 'en vis smitte' med den sydafrikanske mutation af coronavirus i Danmark.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke på et pressemøde onsdag.

Der er konstateret to nye tilfælde, oplyser han. Der er nu fundet i alt 13 tilfælde af mutationen, B1351. De seneste to har ikke været ude at rejse op til, at de blev smittet, oplyser han, hvorfor der altså er set lidt smitte internt i Danmark.

Der bliver holdt særligt øje med den sydafrikanske mutation, da den menes at være særligt smitsom, og desuden er det uvist, hvorvidt de godkendte vacciner - blandt andet AstraZenecas vaccine - er effektiv mod varianten.

Magnus Heunicke understreger, at der er tale om en begrænset smitte i Danmark, men man holder øje med mutationen.

523 nye bekræftede smittetilfælde med coronavirus

Flere indlægges med britisk variant

Udbredelsen af mutationen er langt fra lige så udbredt som den britiske mutation, B117, som er blevet den dominerende i Danmark.

Ikke alene er den britiske mutation mere smitsom, men der er også 60 procent større risiko for at blive indlagt, efter man er blevet smittet med den britiske variant, viser en undersøgelse foretaget af Statens Serum Institut, oplyser Magnus Heunicke.

Tallet flugter med de undersøgelser, man har lavet i Storbritannien af andelen af indlagte i forhold til antallet af smittede med mutationen.

Fortalte om lempelser

Magnus Heunickes udtalelser om mutationerne kom på dagens pressemøde, hvor Mette Frederiksen indledte pressemødet med at forklare, hvorfor man har lavet den lempelse af restriktionerne, der er gældende fra mandag.

Her fortalte hun, at hun har forståelse for, at der var ønsker om en større genåbning, men at regeringen mener, at de har taget den nødvendige risiko, som sikrer, at epidemien fortsat er under kontrol.

Der var i forbindelse med pressemødet ikke noget nyt om de kommende lempelser, idet de var blevet fortalt på et såkaldt doorstep-møde tidligere på dagen, efter regeringen var blevet enig med støttepartierne om en forsigtig genåbning.

Hele aftalen: Sådan genåbner Danmark