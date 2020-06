Heunicke vil ikke afsløre kilden til anbefaling

Sundhedsminister Magnus Heunicke ønsker ikke at stille op til interview med Ekstra Bladet.

I en skriftlig kommentar afviser han at løfte sløret for, hvor han har sin anbefaling om at lukker landets skoler og børnehaver fra.

'Jeg har ikke mulighed for at videregive, hvad enkelte personer sagde på lukkede ministermøder i EU,' skriver Magnus Heunicke om det EU-møde 12. marts, hvor han hævdede at have fået anbefalingen.

Han vil heller ikke svare på eksperternes kritik af, at han ifølge dem har strammet, misforstået eller udøvet 'fri fortolkning' af anbefalinger om at lukke skoler og daginstitutioner.

Kritik af Heunicke: Strammede anbefaling om nedlukning

Overordentlig tilfreds

I stedet udtrykker han sin tilfredshed med regeringens indgreb:

'Jeg kan konstatere, at det var afgørende vigtigt, at vi handlede hurtigt i Danmark, og at advarslerne var tydelige om, at vi var på vej til smittekæder som i Norditalien. Det fik vi stoppet, og det er jeg overordentlig tilfreds med.'

Spørgsmålet om, hvorfor han under samrådet sagde, at ECDC anbefalede en nedlukning, når der i eksperternes rapport nævnes en række mildere indgreb som første skridt, svarer han:

'Hvad angår den rapport, som ECDC udsendte, så har den og dens konklusioner været offentlige og tilgængelige for alle.'

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at finde udtalelser fra de EU-kommissærer, der deltog ved mødet, som bakker op om Heunickes udlægning af, hvad der blev sagt.

Kommissær for krisestyring Janez Lenarcic skrev samme dag på Twitter, at landene skulle følge ECDC's officielle anbefalinger - hvor de mildere tiltag nævnes.

Det samme gjorde sundhedskommissær Stella Kyriakides.