Heunickes spådom: Kan koste liv - og måske noget endnu værre

I dagene efter nedslagtningen af alle mink understregede Magnus Heunicke, at sagen kunne koste politiske liv. Og måske endda noget endnu værre

'Dette er ikke en almindelig sag. Det er en sag, der kan koste en eller flere ministre deres politiske liv. I bedste fald. Kan også blive meget værre, who knows.'

Sådan lød det fra Magnus Heunicke, da han over for sine folk skulle forklare vigtigheden af håndteringen af minksagen i dagene efter beslutningen om, at alle mink skulle slagtes.

Det er netop kommet frem i Minkkommissionen.

Mailen er skrevet i en korrespondance sen aften 17. november mellem Magnus Heunicke, hans særlige rådgiver, Rasmus Jønsson, og ministersekretær Simone Overby Sloth.

Konkret kom udbruddet i forbindelse med et udkast til en redegørelse, som Fødevareministeriet havde lavet, og som Sundhedsministeriet skulle levere stof til.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Men ministeren kom i tvivl om sit eget ministeriers kommentarer, og om han skulle godkende noget. Og det gjorde ham frustreret, forklarer han.

- Det er ikke, fordi det var sjovt at skrive sådan en mail sent om aftenen. Igen. Men når der kommer sådan en redegørelse, er det vigtigt, hvad der står i den - og at det, der står i den, er korrekt, forklarer han.

Svære, svære dage

Samtidig kom det frem i genafhøringen af Magnus Heunicke, at han og Mogens Jensen modtog en sms fra Mette Frederiksen 7. november 2020.

'Kære Magnus og Mogens. Svære, svære dage. Vi bliver nødt til at se en pressebrief idag med myndigheder og ministre på mink. Den megen støj risikerer at underminere indsatsen derude. Kh Mette', lød det.

Efterfølgende forklarede sundhedsministeren, at støjen var politiske meldinger og medier, der var stærkt kritiske over for indsatsen med minkaflivning.