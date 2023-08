Hidsig Hummelgaard: - Jeg har fået nok!

Justitsminister, Peter Hummelgaard (S), er klar til at gribe ind nu, for at få bugt med kriminaliteten på Pusher Street på Christiania - men hvornår er nu?

Det er efterhånden en gammel sang.

Politikere, der siger, at Pusher Street skal lukkes.

Sådan lyder det også fra justitsminister Peter Hummelgaard (S) i et interview med Ekstra Bladet, der mener, han har fået nok af den famøse gade.

Debatten om den berygtede hash-handelsgade er nemlig blusset op igen, efter at fem mennesker lørdag blev ramt af skud. En person - som havde tilknytning til Hells Angels - blev dræbt, mens fire andre - hvoraf to var turister - blev såret.

- Skal der ske noget radikalt på Pusher Street, Peter Hummelgaard?

- Ja.

- Skal det være lige nu?

- Ja.

Fem personer blev lørdag ramt af skud ved Stjerneskibet på Pusher Street. En 30-årig mand, der havde tilknytning til Hells Angels, blev dræbt. Foto: Kenneth Meyer

Stadig åbent

Efter skyderiet i fristaden har Christiania selv udtalt, at de vil have lukket hashgaden, men at de ikke kan gøre det selv.

Ifølge dem kræver det hjælp fra ordensmagten. Derfor er Pusher Street endnu ikke lukket, men politiet har indført en visitationszone i området.

- Hvorfor sker det så ikke?

- Jeg tror, at det, som er det afgørende lige nu, er, at jeg har fået nok, danskerne har fået nok, og nu har beboerne også endelig fået nok. Derfor skal det lukkes, og det skal lukkes permanent.

- Det betyder på den helt korte bane, at der kommer en lang række skrappe politimæssige skridt, og regeringen vil tage en række initiativer, og det kommer til at bane vejen for, at Christiania skal normaliseres, og Pusher Street skal lukkes permanent.

- Hvornår er den korte bane?

- Jamen vi sidder og forbereder en række af de her ting, mens vi to taler sammen (tirsdag eftermiddag, red.), men jeg kommer selvfølgelig ikke i et interview med Ekstra Bladet til at afsløre, hvad det er for en strategi, vi fra regeringens og politiets side lægger for dagen.

Prøvet før

Men at få Pusher Street lukket er ingen enkelt opskrift, mener justitsministeren.

København Kommunes børne- og ungdomsborgmester, Jakob Næsager (K), har til gengæld åbnet for i Politiken, at man eventuelt kunne indsætte hjemmeværnet. Men den løsning giver Hummelgaard ikke meget for.

Pusher Street skal lukkes permanent. Det mener justitsminister Peter Hummelgaard (S), men han er på ingen måde den første politiker, der har den holdning. Foto: Tom Little/Reuters

- Det nemme havde været, hvis jeg havde kommunikeret som en fandens karl og sagt, at det hele bare skal ryddes med bulldozere.

- Men er det ikke en løsning at bulldoze det område, hegne det ind og så holde konstant bevogtning over området?

- Det er der i hvert fald prøvet før, og det er ikke lykkedes.

Ikke en fandens karl

- Jeg har hørt rigtig mange politikere gennem tiden, som gerne vil lukke Pusher Street. Kan du overbevise mig om, at det faktisk kommer til at ske?

- Jamen jeg håber, at jeg overbeviser dig om, at jeg netop ikke kommer med håret smurt tilbage og som en fandens karl og siger, at nu kommer jeg til at lukke det i morgen. Fordi det tror jeg ikke fører til en permanent lukning. Men det skal lukkes.

