'High Level'-pamperi: Novo smurte ministre og top-politikere

Det var ikke kun Annette Heick, der kunne underholde notabiliteter fra den 'øverste, øverste, øverste hylde' af samfundet under årets Folkemøde på Bornholm.

Det kunne insulin-mastodonten Novo Nordisk, der i øjeblikket lobbyer aggressivt for slanke-præparatet Wegovy, også.

Det viser en aktindsigt i invitation, menu og deltagerliste, som Ekstra Bladet har modtaget, til et arrangement, som virksomhedens egen CEO, Lars Fruergaard Jørgensen, beskriver som en 'High Level'-middag på det idylliske Hotel Klostergaarden i Allinge.

Ekstra Bladet kan nu afsløre, hvordan medicinalgiganten her smurte en lang række af landets mest magtfulde politikere med seks retter og vin.

Med til middagen, der fandt sted torsdag den 15. juni, var både forskningsminister Christina Egelund (M), miljøminister Magnus Heunicke (S) samt digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre (V).

Det var her på det idylliske Hotel Klostergaarden, at Novos lækre middag blev afholdt. Foto: Tripadvisor

Annonce:

De politiske ordførere Morten Dahlin (V) og Monika Rubin (M) havde også ladet sig friste som repræsentanter for Folketinget.

Endelig var Martin Damm (V), KL's formand og borgmester i Kalundborg - hvor Novo Nordisk har enorme produktionsanlæg og er i færd med at udvide - også troppet op.

Læs meget mere om, hvad deltagerne fik at spise under den lækre middag på Novos regning, her.

Snakkeklub

Til middagen skulle det fornemme selskab med politikerne i centrum ifølge Novo-boss Fruergaards invitation fejre Novo Nordisks 100-års fødselsdag.

Men der er jo 'no such thing as a free lunch'. Så invitationen lagde også behørigt op til en diskussion af, hvordan 'vi sammen i de kommende 100 år sikrer, at Danmark og Europa er det bedste sted i verden'. Herefter lister invitationen tre parametre op, som Danmark skal være det bedste sted til: nemlig at 'leve', 'arbejde' og måske mest centralt: at 'drive virksomhed.'

Annonce:

Betal selv

Jesper Olsen, formand for Transparency International, mener ikke, at der er unaturligt, at Folkemødet bruges til netværksarrangementer.

- Det, der normalt er usynligt, bliver pludselig mere synligt på Bornholm, siger eksperten.

- Men jeg synes, at invitationen har et overdrevent fokus på menuen. Det kan skabe mistanke om, at det er en gave til de deltagende og ikke et fagligt arrangement.

- Det interessante i den forbindelse er, hvad prisen har været per kuvert. Netop fordi der er tale om en seksretters menu. Novo Nordisk bør oplyse, hvad det har kostet. Og i den optimale verden var der et kontonummer, som ministre, folketingspolitikere og departementschefer kan indbetale på. På den måde undgår man enhver tvivl om, at man er i lommen på medicinalindustrien.

Klapper i

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Magnus Heunicke og Marie Bjerre. Vi ville blandt meget andet gerne høre, hvorfor ministrene ikke bare selv betaler.

Men ministrene har ingen kommentarer.

Morten Dahlin, politisk ordfører i Venstre, er ikke vendt tilbage.

Annonce:

Politisk ordfører for Moderaterne, Monika Rubin, oplyser til Ekstra Bladet, at hun ikke kan stille op til interview på grund af ferie. Hun skriver i en sms, at middagen var 'med deltagere fra forskellige virksomheder og politiske partier, hvorfor jeg næppe vil kalde det et lille, eksklusivt, hemmeligt, lukket arrangement. Jeg havde en god oplevelse og blev i hvert fald klogere af det geopolitiske oplæg under maden.'

Martin Damm oplyser, at middagen i hans optik er helt inden for det normale på Folkemødet. Derudover har han ingen kommentarer til arrangementet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Klarer det med en kaffe

Peder Hvelplund klarer det med en kop kaffe og dropper kalvebrisler og håndpillede rejer, når han taler med Novo-bosserne. Foto: Jonas Olufson

Hos Enhedslisten mener gruppeformand Peder Hvelplund, at danske politikere bør holde sig for gode til at deltage i Novo Nordisks smørelse:

- Det er ikke nogen overraskelse, når vi ser på, hvordan Novo ellers forsøger at øve indflydelse.

- De gør, hvad de kan for at påvirke vores folkevalgte. Og det her understreger blot bekymringen over, at de forsøger at smøre ministre og politikere. Og man kan blive bekymret for uafhængigheden af medicinalindustrien, når der bliver sagt ’ja tak’ til luksusmiddage, siger gruppeformanden til Ekstra Bladet.

- Er du ikke bare misundelig over, at du ikke blev inviteret?

Annonce:

- Jeg kan sagtens holde møder med Lars Fruergaard (Novo-direktør red.) uden at skulle spise kalvebrisler og håndpillede rejer. Vi klarer den med en kop kaffe.

Minister: - Husker ikke, hvad vi talte om

Christina Egelund har ikke helt styr på hukommelsen efter high level-middagen med Novo. Foto: Liselotte Sabroe

Uddannelsesminister Christina Egelund (M) var en af de mange politikere, der deltog i 'High Level'-middagen. Hun fortæller til Ekstra Bladet, at hun valgte at deltage ...

- ... fordi jeg synes, at det er vigtigt, at man som minister deltager i ting, hvor man taler med folk fra dansk erhvervsliv. Jeg er uddannelsesminister, og vi uddanner unge, blandt andet efter erhvervslivets behov, og derfor er det selvfølgelig relevant at tale med dem.

- Talte I om det under middagen?

- Vi talte om alt muligt, som vedrører samfundet, herunder også uddannelse.

- Også noget under dit ressortområde?

- Jeg kan ikke sige, at jeg lige husker præcis, hvad vi talte om, men det har vi da sikkert gjort.

- Det har I sikkert gjort?

- Ja, det tror jeg da, vi har.

- Men jeg går ud fra, at når du er med som minister, så er det, fordi det har en vis relevans for dit ressortområde, men I har ikke talt om dit ressortområde?

Annonce:

- Jeg kan ikke huske præcis, hvad vi talte om, men vi talte om samfundet bredt set, og vi har da helt sikkert også talt om uddannelse. Det er det, jeg tror.

- Man kan jo godt få det indtryk, når man læser invitationen, at der nærmest ikke er tid til at tale, fordi I skulle igennem seks retter og dertilhørende vin. Hvad var din yndlingsret af de seks retter?

- Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvad det var, de serverede.

- Jeg kan sige, at der både var nogle kalvebrisler og nogle håndpillede rejer, og der må da være noget, der har ...

- Til gengæld er det ikke rigtigt, at vi ikke havde tid til at tale sammen. Der var fin tid til at tale sammen under den middag.

- Det er jo en luksusmiddag. Vi har talt med Jesper Olsen fra Transparency International og Peter Hvelplund fra Enhedslisten. Der er en bekymring om, hvorvidt de politikere, og du var jo en blandt flere, der var med ved det her middagsarrangement, er i lommen på Novo Nordisk. Er du i lommen på Novo Nordisk?

Annonce:

- Jeg er i min egen lomme. Og helt ærlig, som minister bliver du inviteret, og det gør du også som medlem af Folketinget, til alle mulige arrangementer, og hvis man skulle være for fin til at sige ja til at deltage i sådan en type arrangement, så vil du have et folkestyre, hvor politikere sidder for sig selv, i mit tilfælde i ministeriet, og ikke deltager i arrangementer ude i samfundet. Det er ikke et folkestyre, jeg synes, at samfundet kan være tjent med.

- Så du gør nærmest en politisk pligt eller en borgerpligt ved at deltage i sådan en high level-middag?

- Jamen jeg synes, det er en del af ens virke som minister, at man også deltager i alle mulige forskellige arrangementer, som vi bliver inviteret til. Jeg vil sige, at jeg deltog i den middag med den aller-, aller-reneste samvittighed, og det vil jeg også gøre fremover.