- Himmelråbende og hamrende uansvarligt

Det er et ualmindeligt skidt tidspunkt at bakke på ambitionerne i Sundhedsvæsnet på, siger politikere

Socialdemokratiet lovede som regering, at der skulle komme 1000 ekstra sygeplejersker til det ekstremt pressede sundhedsvæsen. Men det er ikke længere et mål.

Socialdemokratiet skrotter målsætning

Det på trods af, at daværende sundhedsminister Magnus Heunicke (S) så sent som i august kaldte det "en hovedopgave".

Sådan siger Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, lørdag til DR.

- Det er himmelråbende sløjt og hamrende uansvarligt, at man i denne her situation begynder at slække på ambitionsniveauet. Det er afgørende, at man har en konkret målsætning, så man kan blive målt på.

- Socialdemokraterne burde som minimum fastholde deres løfter. Men nu bliver de i stedet endnu mere ukonkrete, siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

Uakut akutpakke

Regeringen varslede ved sin indtræden en akutpakke for sundhedsvæsnet. Den skal skaffe flere sygeplejersker, men sætter ikke tal på.

Og partierne har endnu ikke hørt noget fra regeringen om, hvordan den skal blive til virkelighed.

- Vi kan godt fokusere op, at Socialdemokraterne svigter endnu et valgløfte. Men jeg er mere optaget af, hvad vi gør? For vi har ikke 1000 sygeplejersker at ansætte og vi kan heller ikke skaffe dem.

- Jeg har endnu ikke set et eneste forslag til, hvordan vi dæmmer op for de akutte problemer, siger SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen.

Peder Hvelplund kigger også forgæves i indbakken efter forslag eller indkaldelse til forhandlinger fra Sundhedsministeriet.

- Vi ser et sundhedsvæsen, der er fuldstændigt i knæ. Vi står på en brændende platform. Og man slukker altså ikke ilden ved at lukke øjnene, siger han.

En dråbe i havet

Begge ordfører kigger samtidigt med skepsis på, at regeringen til sin akutpakke, der skal håndtere den nuværende, akutte krise i sundhedsvæsnet med lange ventelister, kun har afsat 800 millioner kroner i 2023.

- I denne her sammenhæng er det ingenting. For det handler også om, at løn- og arbejdsvilkår skal blive bedre på langt sigt, siger Peder Hvelplund, mens Kirsten Normann Andersen siger:

- Det løser ikke noget. Der skal ske noget og der skal ske noget nu. Vi skal have nogle penge ud, der kan lokke folk til at arbejde mere. For det er vinter og patienterne vælter ind. Så det nytter ikke noget at vente til foråret.