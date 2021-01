Historisk lavt: - Et kæmpestort blåt øje

De dårlig nyheder vælter ind over Venstre. Topfigur anerkender problemerne: Nu må vi bare i gang med at vise, hvad vi duer til

Midt i uroen om næstformand og mulig rigsretssag rammer nok en skidt nyhed Venstre.

I den seneste Voxmeter-måling for Ritzau står partiet til 13,9 procent af stemmerne.

Det er den laveste Voxmeter-måling nogensinde for partiet. Det vil sige siden 2001.

Men det er ikke første skrækmåling, som rammer Venstre denne vinter. I december målte YouGov partiet til 14,3 procent for B.T.

Og krisen i Venstre stikker da også rigtig dybt. Det vurderer Ekstra Bladets politisk kommentator Hans Engell.

- Denne her måling er et kæmpestort blåt øje til Ellemann. Det viser, krisen i Venstre stikker rigtig dybt, vurderer Hans Engell.

Målingen er den første, siden Inger Støjberg efter jul valgte at trække sig som næstformand på opfordring af formand Jakob Ellemann-Jensen.

Det er også den første, siden eksformand og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen 1. januar meldte sig ud af Venstre og blev løsgænger efter over 40 års medlemskab.

Ifølge Hans Engell kan det blive 'meget, meget tungt' at komme tilbage.

- Det er ikke bare balladen om Støjberg og en mulig rigsretssag, ikke bare Løkkes exit, men også spørgsmålet om, hvor Venstre er henne.

- Hvad er kursen?, spørger kommentatoren.

Ellemann rasler med sablen: - Jeg står ved hvert eneste ord

Opråb i internt brev: Nok er nok

Det har ikke været muligt for Ritzau at få et interview med Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde. Men i en skriftlig kommentar siger hun til målingen:

- Det er desværre forventeligt. Når det i den seneste tid i Venstre har handlet om personer frem for vores politik, så bliver det et helt skævt fokus.

- Nu må vi bare i gang med at vise danskerne, at Venstre er et parti, som kerer sig om et stærkt velfærdssamfund, ansvarlig økonomisk politik, jobvækst i en grøn omstilling og stram og konsekvent udlændingepolitik.

Voxmeters seneste måling baserer sig på telefoninterview med 1040 repræsentativt udvalgte personer på 18 år eller derover fra 4. januar til 9. januar. Der er en statistisk usikkerhed i forhold til Venstre på +/- 2,1 procentpoint.

I den sidste måling fra Voxmeter i 2020 stod Venstre til 17,3 procent af stemmerne.

En snit af målinger hos Berlingske Barometer giver partiet 17,8 procent.

Løkkes bedste politiske ven knust: Har svært ved at se ham andre steder