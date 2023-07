Historisk udvidelse kan trække ud: Fra hangaround til 'full member'

Ekstra Bladet er taget til Vilnius for at følge Nato-topmødet og spørge Mette Frederiksen ind til, om hun er helt ude af kapløbet om at blive Natos næste generalsekretær

Erdogan bed til bolle.

Så om ganske kort tid står Nato med yderligere et medlemsland, når Sverige bliver lukket ind i klubben efter at have søgt om optagelse siden 2022.

Måske sker den historiske udvidelse af forsvarsalliancen allerede på eller kort efter topmødet i Vilnius, som Ekstra Bladet dækker i løbet af de kommende dage.

Længe har bl.a. Rasmus Paludans koranafbrændinger og utilfredshed med Sveriges husly til kurdiske PKK-medlemmer ellers fået Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, til at hænge i håndbremsen på Sveriges optagelse.

På det indledende pressemøde, hvor Jens Stoltenberg tirsdag morgen holder åbningstale, tøver generalsekretæren ikke med at trutte i Nato-trompeten over Sveriges forestående optagelse, der ser ud til at være faldet på plads ved sene forhandlinger mandag:

- Hele opgaven med at forsvare den baltiske region bliver meget lettere med Sverige i Nato. Så dette topmøde er allerede historisk, før det er gået i gang, siger Jens Stoltenberg i sin åbningstale ved Nato-topmødet.

Diplomatkilde: Der mangler lidt

Der mangler dog stadig nogle knaster, før Sveriges endelige optagelse kan blive ratificeret.

Ekstra Bladet har tirsdag morgen talt med en svensk kilde tæt på den diplomatiske proces mandag aften, som vurderer, at ratificeringen kan trække ud lidt endnu.

- Der mangler lidt. Vi mangler nogle detaljer, før det hele bliver godkendt. Men den tyrkiske delgeation er glad, Og det er den svenske også, siger kilden, som ikke går i detaljer med, hvad Recep Tayyip Erdogan har fået for endelig at bakke op om Sveriges kandidatur.

Det er imidlertid allerede kendt stof, at Erdogan har krævet forhandlinger om tyrkisk optagelse i EU.

Hvilket dog synes urealistisk på både kort og lang sigt.

Full member af klubben

I løbet af den kommende tid skal det tyrkiske parlament godkende ratificeringen af Sverige som Nato-medlem. Herefter skal det sidste papirarbejde ordnes i Washington, D.C., og Bruxelles, før Sverige og statsminister Ulf Kristersson kan kalde sig fuldgyldigt medlem af klubben.

