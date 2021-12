Hit med dem: Afkræver lyn-svar om iPhones

Det må være muligt for Statsministeriet at finde frem til, hvilke telefoner der er skiftet mellem i Mette Frederiksens tilfælde, mener Morten Messerschmidt

Kort før et nyt samråd i sagen om statsminister Mette Frederiksens brug af sms'er og telefoner bliver der lagt fornyet pres på regeringen.

Denne gang fra Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt.

Han afkræver et lynsvar fra justitsminister Nick Hækkerup på, hvilke telefoner Mette Frederiksen har haft til rådighed i Statsministeriet, efter det har vist sig, at Morten Messerschmidt på blot 15 minutter kunne få udleveret en liste fra Folketinget over sine egne telefonskift de seneste år.

- Vi ved nu, at det er utrolig enkelt for folketinget at oplyse, hvornår man har skiftet telefon og hvilke telefoner der er skiftet imellem. Det samme må naturligvis gælde for statsministeren, siger Morten Messerschmidt, der læste op af sin egen liste under et samråd i Retsudvalget tirsdag formiddag.

- Det er derfor min helt klare forventning, at justitsministeren på det lukkede samråd klokken 13.00 møder op med en klar besked om, hvor mange telefoner statsministeren har haft i den periode, hun har været statsminister. Hvis ikke vi får et svar klokken 13.00, må det betragtes som direkte uvilje til at samarbejde med Folketinget.

Mangler - måske - at aflevere central iPhone

Morten Messerschmidts spørgsmål er rettet til Nick Hækkerup, da han tirsdag eftermiddag er i et lukket samråd i granskningsudvalget om netop politiets og senest Forsvarets Efterretningstjenestes ufrugtbare forsøg på at genskabe sms'er fra telefoner i Statsministeriet.

Tirsdag formiddag kom det således frem, at der kan være telefoner brugt af statsministeren, som ikke er afleveret fra den periode, hvor den skæbnesvangre beslutning om aflivning af mink blev truffet.

18 iPhones

Det har som bekendt ikke været muligt for hverken politiet eller Forsvarets Efterretningstjeneste at genskabe sms'erne – og både Mette Frederiksen og justitsminister Nick Hækkerup (S) er netop nu i samråd om sms'erne.

De i alt 18 iPhones og iPads har alle været opsat til automatisk sletning af sms-beskeder efter 30 dage. Det er oplyst, at fire personer i Statsministeriet har haft deres mobile enheder opsat til auto-sletning. Nemlig Mette Frederiksen, departementschef Barbara Bertelsen, overspindoktor Martin Justesen og departementsråd Pelle Pape.

Men på det igangværende samråd afviser Mette Frederiksen at svare på, om nogen af de afleverede enheder overhovedet har været brugt at hende selv.

Det skriftlige svar fra statsministeren kommer efter et spørgsmål fra Alex Vanopslagh (LA), hvor han spørger om Mette Frederiksens folketingstelefon også er blevet undersøgt.

Det afviser Mette Frederiksen dog på kryptisk vis. Af svaret må man forstå, at folketingstelefonen ikke har været i brug i perioden, hvor mink-skandalen opstod og begyndte at rulle. På samrådet oplyser hun, at hun som statsminister ikke har brugt sin folketingstelefon.

Samtidig oplyser Mette Frederiksen, at der kan være yderligere enheder, som ikke er identificeret. Statsministeriet er nemlig efterfølgende 'blevet opmærksom på et yderligere tiltag, der ikke kan udelukkes at være relevant i forhold til at bekræfte, at alle relevante enheder er identificeret’.

'Hvis der mod forventning skulle identificeres yderligere relevante enheder, vil disse naturligvis blive overdraget til politiets teknikere efter samme fremgangsmåde som de enheder, der allerede er blevet undersøgt,' skriver Mette Frederiksen.