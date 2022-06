Hjælpsomme Tulle: - Det her er mit bidrag til DF

Kristian Thulesen Dahl har endnu engang kastet Dansk Folkeparti ud i en bitter kamp mellem ham på den ene side og Morten Messerschmidt samt Pia Kjærsgaard på den anden efter beslutningen om at holde op som folketingskandidat uden at melde sig ud.

Men det skal i virkeligheden ses som en hjælpende hånd til partiet. Det forklarer DF-stifteren, da Ekstra Bladet møder ham på Folkemødet.

- Det her er sådan set mit bidrag til, at folk i partiet måske nu kan lægge sværdene. Og måske komme videre, siger Kristian Thulesen Dahl.

Ifølge Thulesen Dahl har beslutningen være undervejs i nogle uger.

- Skal du ikke snart - undskyld jeg siger det - skide eller stå af potten?

- Jeg læste godt, at du har formuleret det sådan et andet sted i avisen. Det var da noget af et udtryk. Men altså, nej, jeg har truffet en beslutning, som er ret skelsættende for mig. Det er ikke nogen let beslutning at nå frem til, at jeg ikke skal være med i folketingsgruppen fremover.

- Jeg har nok taget tilløb til den her beslutning i noget tid, men jeg har hele tiden tænkt, at vi nok fandt en løsning, siger Kristian Thulesen Dahl.

Den tidligere DF-formand vil med sin hjælpsomme gestus befri Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard for yderligere besvær.

Inger i flæsket på DF: De har presset Tulle ud

- Jeg kan jo både læse i Berlingske, at der er nyt om fordelingen af arbejdsopgaver i partiet. Og så kan jeg se, at Pia Kjærsgaard i går siger, at der er ro i partiet, men at nu mangler vi bare at få ro på Kristian, siger Thulesen Dahl, som også hjælper med at oplyse nyt om DF's nuværende medlemssituation:

- Og det er efter en uge, hvor der er - som jeg kan vurdere det - flere hundrede, der har meldt sig ud sammen med både lokalbestyrelser og byrådsmedlemmer. Så tænker jeg bare, at det her, tror jeg, ikke kommer til at fungere godt. Så mit bidrag til at få alle til at lægge sværdene og måske få lidt ro i partiet igen er ikke bare at trække mig som formand i januar, men også gå af nu.

- Men forlænger du ikke bare pinen? Det her virker jo som Danmarks længste skilsmisse?

- Nej. Jeg har ikke noget ønske om at melde mig ud af DF. Jeg har været med til at stifte det og været formand. Og jeg har hele tiden troet, at når jeg stillede træskoene, så skulle nogen efter mig fjerne betalingen til kontingentet fra Betalingsservice.

- Men er det ikke uhørt at blive i et parti, hvor du offentligt siger, at du måske melder dig ud?

- Nej, men der er jo ingen, der reelt vil udelukke, at de på et eller andet tidspunkt vil melde sig ud.

- Men de taler vel ikke offentligt om det ...

- Nej. Men det her er jo en skelsættende situation for mig. Og jeg forklarer bare, hvordan vi er nået frem til den her situation.

Messerschmidt: Tulle hos Støjberg vil være stor skuffelse

