Hjalp vennerne: Kæmpede for udlejers mærkesager

Måneden efter Lars Løkke i 2012 flyttede ind i sin luksusbolig i Nyhavn, gik oppositionslederen - som ellers var under heftig beskydning for at ligge 'i hængekøjen' - til kamp for sin nye udlejers mærkesager.

Ekstra Bladet har afsløret, hvordan Lars Løkke Rasmussen som oppositionsleder fik en lejekontrakt, hvor han skulle betale blot 10.000 kroner for 175 kvm i Nyhavn, da han flyttede ind.

Løkkes herskabslejlighed ejes af ejendomsselskabet Jeudan. Hovedaktionærerne er i dag høreapparat-firmaet William Demant og tobaks-producenten Chr. Augustinus Fabrikker. Da Løkke skrev under på lejekontrakten, var også realkredit-kæmpen Nykredit med i ejerkredsen.

Der er skønt i Nyhavn. Løkke bor på tredje sal med udsigt over kanal og værthuse. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

I oktober 2012 udtalte Løkke, at 'rygereglerne er blevet strammet for meget' - hvilket udløste overskrifter som 'Stop hetzen mod rygerne'. Samme måned kastede han sig også personligt ind i kampen for højere tilskud til høreapparater - og året efter talte Løkke varmt for skattelettelser til finanssektoren.

Korruptionsvagt: 'En Løkke-classic'

I Jeudans bestyrelse sad dengang blandt andre den tidligere Parken-formand og Venstre-mand Hans Munk Nielsen samt Jens Erik Udsen, der i mange år har været kendt for at skaffe billige boliger til politikere. Sidstnævnte sad samtidig i flere Nykredit-bestyrelser.

Andre medlemmer var økonomidirektør Stefan Ingildsen fra William Demant samt adm. direktør Tommy Pedersen fra Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og Augustinus Fonden, der giver massiv økonomisk støtte til Venstre.

Efter indflytningen i den billige og mondæne Nyhavn-lejlighed gav den daværende Venstre-formand pludselig udtryk for politiske holdninger, som utvetydigt var til fordel for Jeudans aktionærer, der altså havde interesser i tobak, høreapparater og finansområdet.

Læs Lars Løkkes svar til historierne om hans luksuslejlighed til spotpris:

Løkke: Rigtig god husleje