Hjemmeværnet skal aflaste hæren med bevogtning i Kosovo

Fra august i år skal Hjemmeværnet overtage opstilling af bevogtningsdelingen til den internationale styrke Kosovo Force (KFOR).

Hjemmeværnet, der forventeligt får opgaven i to år, skal aflaste hæren, der har været igennem en periode med mange krævende udsendelser.

Det meddeler forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) fredag efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget.

- Det er en opgave, som Hjemmeværnet tidligere har haft, og som Hjemmeværnet nu overtager igen.

- Det er jeg meget glad for, at man gør, for det er med til at aflaste hæren på et vigtigt område. Det er en opgave, som Hjemmeværnet i den grad kan løse.

- Vi har pt. flere end 1000 soldater i de baltiske lande. Vi har altså ganske substantielle bidrag udsendt her og nu, og derfor er der også brug for at aflaste hæren. Det kan hjemmeværnet gøre konkret her, siger Jakob Ellemann-Jensen efter mødet.

Hjemmeværnet havde opgaven i Kosovo fra 2011 til 2013, men siden har hæren stået for bevogtningsdelen.

I alt drejer det sig om 29 personer fra Hjemmeværnet, der skal indgå i bevogtningsdelingen.

Danske soldater har været i Kosovo siden 1999, da de første Nato-soldater ankom til landet.

I starten var 800 danskere en del af missionen, men antallet er blevet kraftigt reduceret sidenhen.

Ud over de 29 soldater i hæren, der indtil august udgør bevogtningsdelen, er der yderligere seks dansker ved KFOR's hovedkvarter.