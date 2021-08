Hjort brød alle regler: Fik massage under dybt fortroligt møde

Den tidligere forsvarsminister fik massage under et dybt fortroligt virtuelt møde i Udenrigspolitisk Nævn. Nævnets formand måtte undervejs sætte en stopper for den uvelkomne gæsts deltagelse

Claus Hjort Frederiksen (V) har rodet sig ud i en særdeles pinlig episode i en af Folketingets allermest fortrolige instanser, Udenrigspolitisk Nævn.

Den tidligere forsvarsminister deltog i begyndelsen af sidste uge i et virtuelt møde i nævnet, hvor de tophemmelige drøftelser fandt sted over en videoforbindelse.

Undervejs på mødet gik det imidlertid op for flere af de andre mødedeltagere, at Claus Hjort Frederiksen ikke var ene om at være med på forbindelsen.

Claus Hjort Frederiksen fik nemlig massage af en person - med et par 'velvoksne hænder' - som intet havde med Udenrigspolitisk Nævn at gøre, men som ikke desto mindre tonede frem på Venstre-mandens skærmbillede.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere kilder.

Lidegaard greb ind

Da nævnets formand, Martin Lidegaard, blev opmærksom på den ubudne gæst, skyndte han sig at påpege, at uvedkommende under ingen omstændigheder måtte være med på det virtuelle møde.

Herefter reagerede den masserede Claus Hjort Frederiksen, og forbindelsen blev afbrudt.

En kilde bemærker desuden, at der fra begyndelsen havde været uhensigtsmæssig aktivitet bag flere af mødedeltagernes skærme - og at udvalgssekretæren derfor havde påpeget i chat-funktionen, at mødet var strengt fortroligt.

Men det var først, efter Lidegaard tog affære, at der skete noget.

Det blev bemærket, at det var den mandlige massør, der afbrød forbindelsen, da han lænede sig ind i billedet og trykkede på Claus Hjort Frederiksens enhed.

Drøftede Afghanistan

Den yderst kortfattede dagsorden for det pågældende nævnsmøde bekræfter, at det var et meget betændt udenrigspolitisk emne, som var på programmet. Nævnets medlemmer skulle således drøfte den højspændte situation i Afghanistan.

Mødet fandt sted, efter at Taliban søndag havde indtaget Kabul, og regeringen var i gang med den yderst vanskelige opgave at redde folk med tilknytning til Danmark ud af landet.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Claus Hjort Frederiksen siden tirsdag eftermiddag.

Fortrolighed er afgørende

Aktiviteterne i Udenrigspolitisk Nævn er af en sådan kaliber, at der er vedtaget en lov, som ud over grundloven regulerer arbejdet i nævnet.

Heri bliver det understreget, at der er en helt særlig forpligtelse forbundet med at sidde i nævnet.

'Fortrolighed er afgørende for nævnets møder, og det fremgår også af nævnsloven, at medlemmerne af nævnet er underlagt tavshed om, hvad de hører i nævnet,' bliver det påpeget.

Generelt beskæftiger Udenrigspolitisk Nævn sig med 'alle emner, der er knyttet til udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, og Det Udenrigspolitiske Nævns fornemmeste opgave er at rådgive regeringen i udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske spørgsmål,' fremgår det af Folketingets hjemmeside.

Hjort var selv ude med riven

Som tidligere forsvarsminister kender Claus Hjort Frederiksen om nogen vigtigheden af fortrolighed i sikkerhedspolitiske sager.

Hjort var da heller ikke sen til at løfte pegefingeren over for sin efterfølger, Trine Bramsen, da han sidste år mente, at hun ikke havde taget ordentligt vare på den påkrævede fortrolighed.

Det lod han forstå i et Facebook-opslag i forbindelse sagen om et dybt fortroligt samarbejde mellem Forsvarets Efterretningstjeneste og den amerikanske efterretningstjeneste NSA.

'En forsvarsminister beskæftiger sig med sager af betydning for rigets sikkerhed og sager, som kræver, at de behandles i fortrolighed og hemmelighed. Det er f.eks. sager, som vedrører samarbejdet med nære allierede, og som kræver absolut tavshed. Det skal man som minister kunne administrere,' lød det fra Hjort, der mente, at Bramsen havde afsløret samarbejdets karakter i en pressemeddelelse.