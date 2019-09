Hjort efter voldsom ballade: - Tanken var ikke til at bære

Han fik sat gang i ballet, da han krævede Kristian Jensens afgang. Men Venstres grand old man, Claus Hjort Frederiksen, insisterer på, at den voldsomme ballade, som fulgte efter et tumultarisk sommergruppemøde, er kommet bag på ham. Og tanken om rod i ’formandskabet’ var for meget for ham.

Det fortæller han, da Ekstra Bladet møder ham til Venstres ekstraordinære landsmøde i Herning:

– Hvordan reflekterer du over din egen rolle i de sidste ugers ballade i partiet?

– Jeg må sige, det overraskede mig, at det udviklede sig så vildt, som det gjorde. Det havde jeg ikke set komme.

– Fortryder du?

– Det er svært at sige, om man fortryder. Vi havde jo notorisk et problem med, at formand og næstformand lagde hver sin politiske kurs. Og da det her var i begyndelsen af en valgperiode, var tanken om, at det skulle fortsætte i fire år mere, næsten ikke til at bære.

– Er du glad for, at ’formandskabet’ nu endeligt er lagt i graven af Jakob Ellemann?

– Ja. Men det har det nu været hele tiden. For det fremgår ikke af Venstres vedtægter, at vi har et formandskab.

– Det at Inger Støjberg får 73 pct. af stemmerne, ser du det som en blåstempling af en meget hård udlændingepolitik i Venstre?

– Jeg ser det primært som en personlig opbakning til Inger Støjberg og ikke som en politisk tilkendegivelse. Der er stor opbakning til Inger som person. Det er det.

Udover de tre hovedpersoner løb Uffe Ellemann-Jensen også med en stor del af opmærksomheden ved lørdagens ekstraordinære landsmøde i Venstre.