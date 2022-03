Hjort: Interview om NSA-samarbejde udgør kernen i min sag

Et dansk samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste er ifølge tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) centralt i den sigtelse, der er rejst mod ham for at røbe statshemmeligheder.

Den siger eksministeren lørdag i tv-programmet 'Lippert' på TV2 News.

I interviewet falder samtalen blandt andet på et tidligere interview, han har givet i programmet i december sidste år. Her bekræftede Claus Hjort Frederiksen et overvågningssamarbejde mellem Danmark og NSA.

Decemberinterviewet har tidligere været fremhævet af juridiske eksperter som et godt bud på, hvorfor den tidligere forsvarsminister er blevet sigtet for at have overtrådt straffelovens paragraf 109 om at røbe statshemmeligheder.

I februar oplyste Claus Hjort Frederiksen, at han havde fået indblik i, hvad sagen mod ham bygger på. Den gang sagde han, at det var avisartikler og debatter i offentligheden.

Lørdag peger han blandt andet på sit interview i december - men han betragter ikke det, som han dengang sagde i det interview, som at røbe nogen hemmelighed.

- Jeg mener at kunne påvise, at siden Snowden lækkede det her i 2013, så har det været almindeligt kendt i nogle kredse, hvordan det her er, siger Claus Hjort Frederiksen lørdag.

Men ikke desto mindre er det ifølge eksministeren centralt i sagen mod ham.

- Det, at jeg siger i dit program, at jeg ved det, siger Claus Hjort Frederiksen.

- Det er efter min mening kernen.

Efter interviewet i december fik Claus Hjort Frederiksen et opkald fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Venstre-formanden havde selv lige talt med justitsminister Nick Hækkerup (S), der bad Venstre-formanden dæmpe Claus Hjort Frederiksens udtalelser i pressen.

Få dage efter blev Claus Hjort Frederiksen sigtet. Han har tidligere erklæret sig uskyldig i det, han er sigtet for. Det gentager han i interviewet lørdag.

Lørdag giver Claus Hjort Frederiksen, der også tidligere har været finans- og beskæftigelsesminister, desuden udtryk for, at med hans viden om en regerings arbejdsgange, har Statsministeriet været inde over hans sag.

- Jeg tror, at de spiller en stor rolle, siger han adspurgt til Statsministeriets rolle.

Han mener også, at regeringen har haft en interesse i at 'lukke munden' på ham.



