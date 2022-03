Hjort om hjemsendt Lars Findsen: Han prøvede at bremse FE-sag

Den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, forsøgte adskillige gange at lægge låg på sagen om FE.

Det gjorde han ved at prøve at tale en ansat i efterretningstjenesten til fornuft.

En ansat, som i 2019 overbragte en stor mængde materiale til Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET), der efterfølgende rettede hård kritik af FE.

Det siger tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) til Berlingske. Hans udtalelser er baseret på, hvad han personligt oplevede som forsvarsminister fra 2016-2019.

- Findsen brugte meget tid på at forklare whistlebloweren, hvordan sagen hang sammen. Det ved jeg fra min tid som minister. Det blev jeg løbende orienteret om.

- Det er klart, at det for FE var en alvorlig historie, siger Hjort Frederiksen til avisen.

Beskyldes for forkerte oplysninger

Kontrolorganet anklagede FE for uretmæssigt at have indhentet og videregivet 'en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere'.

Ledelsen i FE blev også beskyldt for at have givet urigtige oplysninger, ligesom TET mente, at FE uberettiget havde behandlet oplysninger om en ansat i tilsynet

Efter kritikken fra TET sendte daværende forsvarsminister, Trine Bramsen, flere ledende medarbejdere i FE hjem. Det skete i august 2020. En af dem var Lars Findsen.

Efterfølgende har en kommission, der blev nedsat til at undersøge forløbet, frikendt Findsen og andre chefer i sagen.

- Lars Findsen forsøgte lige præcis at sikre, at denne sag ikke løb ud ad en tangent. Jeg synes netop, at det er en chefs opgave at sikre, at den type sager ikke løb af sporet, siger Claus Hjort Frederiksen til avisen.

Han har ikke talt med Lars Findsen om sagen.

'Det hele kortsluttede'

Berlingske har været i kontakt med whistlebloweren. Vedkommende ønsker ikke at kommentere sagen.

Hjort Frederiksen siger, at han ved, at Findsen forsøgte at få whistlebloweren til at indse, at der ikke foregik ulovligheder. Men pludselig kortsluttede det hele, siger han.

I januar kom det frem, at den tidligere minister er sigtet efter paragraf 109 i straffeloven. Den handler om at røbe statshemmeligheder.

Det er samme paragraf, som Findsen blandt andet er sigtet for. Han er sigtet for ni forhold, men det konkrete indhold er ikke kendt for offentligheden.

Baggrunden for Claus Hjort Frederiksens sigtelse skal efter alt at dømme findes i interviews, han tidligere har givet, hvor han bekræftede, at han var vidende om et samarbejde om overvågning mellem Danmark og USA.