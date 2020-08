Hjort trækker sig fra spion-udvalg

Claus Hjort Frederiksen har valgt at trække sig som formand for Folketingets kontroludvalg med efterretningstjenesterne

Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) trækker sig som formand for Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne - i daglig tale Kontroludvalget.

Hjort har besluttet, at han ikke vil sidde i spidsen for udvalget, da der nu skal foretages en omfattende undersøgelse af den potentielle skandale i Forsvaret Efterretningstjeneste (FE).

- Jeg har valgt at trække mig som formand for Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne. Jeg har været glad for at være formand for udvalget.

- Som tidligere forsvarsminister finder jeg det mest rigtigt, at der ikke kan stilles nogen form for spørgsmål om habilitet i forbindelse med en kommende undersøgelse af FE. Derfor har jeg meddelt, at jeg stopper i udvalget, siger Claus Hjort Frederiksen i en kommentar til Ekstra Bladet.

Hjorts udmelding kommer oven på, at Ekstra Bladet har omtalt de habilitetsproblemer, han kan løbe ind i som formand for Kontroludvalget.

Claus Hjort Frederiksen er blevet draget ind i sagen, da det er kommet frem, at han i juni 2019 blev advaret om, at noget var galt i FE.

På det tidspunkt var han fungerende forsvarsminister.

Kunne ende på hans bord

Dengang lød det fra det uafhængige kontrolorgan 'Tilsynet med Efterretningstjenesterne', at efterretningstjenesten havde afgivet 'mangelfulde eller vildledende oplysninger' for at dække over overvågning af danskerne.

Men det førte ikke til et politiske krav om ændringer i efterretningstjenesten, skriver Politiken.

Mandag blev advarslen fra 2019 så gentaget i endnu stærkere form - og der blev føjet flere kritikpunkter til.

Sagen har nu ført til, at både den nuværende og tidligere efterretningschef samt to ledende medarbejdere er blevet hjemsendt.

Samtidig har forsvarsminister Trine Bramsen (S) varslet en tilbundsgående undersøgelse af skandalen, som altså trækker spor til Claus Hjorts tid som forsvarsminister - og som kunne ende på hans bord i Folketingets Kontroludvalg.

Men nu har Claus Hjort Frederiksen altså taget konsekvensen og sagt farvel til formandsposten.

Udpeger medlemmer

Kontroludvalget blev i sin tid nedsat for at 'gennemføre en styrkelse af den parlamentariske kontrol og indsigt på efterretningsområdet,' fremgår det af FE's hjemmeside.

Udvalget består af medlemmer fra Folketingets fem største partier. De skal bl.a. inddrages, når medlemmerne i 'Tilsynet med Efterretningstjenesterne' skal udpeges.

Det selvsamme tilsyn, som har rejst den hårde kritik af FE.